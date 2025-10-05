هالاند يعيش أفضل أيام حياته.. وغوارديولا يحقق 250 فوزا

Advertisement

حقق بيب غوارديولا، مدرب ، 250 فوزا في 349 مباراة خاضها في الممتاز، وذلك بعد الفوز 1 / صفر على برينتفورد، اليوم الأحد.وواصل سيتي سلسلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بهدف مبكر سجله إرلينغ هالاند، ليحقق غوارديولا رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنكليزي الممتاز في استثنائية.وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي على شبكة الإنترنت أن غوارديولا حقق هذا المعدل من الانتصارات بفارق 55 مباراة عن أليكس فيرغسون الذي خاض 404 مباريات مع في الدوري الإنكليزي الممتاز، للوصول لهذا الرقم من الانتصارات، يليه أرسين فينغر، الذي خاض 423 مباراة للوصول إلى هذا العدد.وأضاف أن غوارديولا حقق أعلى نسبة من الانتصارات 71.6% في تاريخ الدوري متفوقا على أليكس فيرغسون 65.2% ثم أنطونيو كونتي 62.9%.وأشار أيضا إلى أنه في 10 مواسم، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي 6 مرات، وسيطر على الألقاب المحلية بشكل غير مسبوق خلال مسيرته مع مانشستر.وأوضح أنه بعد إعادة بناء الفريق في موسمه الأول، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بالدوري موسمين متتاليين في 2017 / 2018 و2018 / 2019.ويبقى موسم 2017 / 2018 رقمًا قياسيًا في ، حيث فاز مانشستر سيتي في 32 مباراة من أصل 38 مباراة، وجمع 100 نقطة، وتكرر الرقم القياسي في الموسم التالي بالفوز في 32 مباراة أيضا.وحقق مانشستر سيتي انتصارات بمتوسط 28 فوزًا في الموسم الواحد خلال 4 ألقاب متتالية بين موسمي 2020 / 2021 و2023 / 2024.وأدى هذا الإنجاز إلى احتلال غوارديولا المركز الثاني من حيث عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أليكس فيرغسون.وإجمالا حقق غوارديولا 18 لقبا مع مانشستر سيتي في 9 مواسم، وترك بصمة مميزة لا تمحى في الدوري الإنكليزي الممتاز.