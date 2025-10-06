26
رياضة
إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده
Lebanon 24
06-10-2025
|
08:41
أعلن "
أرسنال
" الإنكليزيّ، أنّ لاعب وسطه
مارتن أوديغارد
اُستبعد من تشكيلة
النرويج
بسبب إصابة في أربطة الركبة.
وقال أرسنال في بيان إن أوديغارد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليسرى.
وأضاف: "سيستمر مارتن في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل فريقنا الطبي. خلال فترة التوقف الدولي بهدف العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن". (العربية)
