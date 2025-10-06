إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده

أعلن " " الإنكليزيّ، أنّ لاعب وسطه اُستبعد من تشكيلة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وقال أرسنال في بيان إن أوديغارد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليسرى.

وأضاف: "سيستمر مارتن في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل فريقنا الطبي. خلال فترة التوقف الدولي بهدف العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن". (العربية)