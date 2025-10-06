Advertisement

رياضة

إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:41
أعلن "أرسنال" الإنكليزيّ، أنّ لاعب وسطه مارتن أوديغارد اُستبعد من تشكيلة النرويج بسبب إصابة في أربطة الركبة.
وقال أرسنال في بيان إن أوديغارد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليسرى.
وأضاف: "سيستمر مارتن في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل فريقنا الطبي. خلال فترة التوقف الدولي بهدف العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن". (العربية)
 
 
 
