Advertisement

رياضة

في ملعب بورتو... فوضى بسبب مورينيو

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1425910-638953673852339850.JPG
Doc-P-1425910-638953673852339850.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّلت الأجواء في ملعب "دراغاو" في بورتو، إلى متشجنة، بعدما هاجمت الجماهير المدرب جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا.
Advertisement
 
 
ورفعت جماهير بورتو لافتة كبيرة كُتب عليها: "هناك واحد فقط من "السبيشال وان'" وهو نادي بورتو لكرة القدم"، في إشارة إلى إنجاوات مورينيو مع فريق "بورتو" وتتويجه معه بدوري أبطال أوروبا.
ولم تقتصر الفوضى على الجانب المتعلق بمورينيو فحسب، بل امتدت إلى مدرجات مشجعي بنفيكا أنفسهم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بينهم، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل العاجل لتفريق المتخاصمين ومنع تفاقم الأوضاع. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فوضى في مطار في لندن... حريق وإلغاء رحلات
lebanon 24
06/10/2025 18:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
lebanon 24
06/10/2025 18:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية
lebanon 24
06/10/2025 18:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثّف باتجاه منازل المواطنين بمحيط ملعب فلسطين غربي مدينة غزة
lebanon 24
06/10/2025 18:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

جوزيه مورينيو

روسيا اليوم

نادي بنفيكا

نادي بورتو

قوات الأمن

لكرة القدم

كرة القدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:41 | 2025-10-06
06:40 | 2025-10-06
03:59 | 2025-10-06
01:56 | 2025-10-06
23:51 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24