في ملعب بورتو... فوضى بسبب مورينيو

تحوّلت الأجواء في ملعب "دراغاو" في بورتو، إلى متشجنة، بعدما هاجمت الجماهير المدرب ، مدرب .

Advertisement

ورفعت جماهير بورتو لافتة كبيرة كُتب عليها: "هناك واحد فقط من "السبيشال وان'" وهو "، في إشارة إلى إنجاوات مع فريق "بورتو" وتتويجه معه بدوري أبطال .

ولم تقتصر الفوضى على الجانب المتعلق بمورينيو فحسب، بل امتدت إلى مدرجات مشجعي أنفسهم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بينهم، ما دفع إلى التدخل العاجل لتفريق المتخاصمين ومنع تفاقم الأوضاع. (روسيا اليوم)