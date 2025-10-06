26
رياضة
في ملعب بورتو... فوضى بسبب مورينيو
Lebanon 24
06-10-2025
|
10:04
A-
A+
تحوّلت الأجواء في ملعب "دراغاو" في بورتو، إلى متشجنة، بعدما هاجمت الجماهير المدرب
جوزيه مورينيو
، مدرب
نادي بنفيكا
.
ورفعت جماهير بورتو لافتة كبيرة كُتب عليها: "هناك واحد فقط من "السبيشال وان'" وهو
نادي بورتو
لكرة القدم
"، في إشارة إلى إنجاوات
مورينيو
مع فريق "بورتو" وتتويجه معه بدوري أبطال
أوروبا
.
ولم تقتصر الفوضى على الجانب المتعلق بمورينيو فحسب، بل امتدت إلى مدرجات مشجعي
بنفيكا
أنفسهم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بينهم، ما دفع
قوات الأمن
إلى التدخل العاجل لتفريق المتخاصمين ومنع تفاقم الأوضاع. (روسيا اليوم)
