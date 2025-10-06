سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا

تعرّض النجم الهولندي
ممفيس ديباي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لموقف غير متوقع حال دون انضمامه إلى معسكر المنتخب الهولندي استعدادًا لتصفيات كأس العالم
2026، بعد أن تمّت سرقة جواز سفره في البرازيل
حيث يلعب مع نادي كورينثيانز.
وكان من المفترض أن يغادر ديباي إلى هولندا
مساء الأحد، غير أن الحادث حال دون سفره في الموعد المحدد. وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم
أن اللاعب "يبذل قصارى جهده للحاق بالفريق في أقرب وقت ممكن".
وعلّق المدرب رونالد كومان
على الواقعة قائلًا: "الأمر مؤسف جدًا لممفيس، ولنا أيضًا. من الطبيعي أن نبدأ التحضيرات الدولية بتشكيلة مكتملة، لكن هناك ظروف خارجة عن الإرادة، ونأمل أن يتمكن من الانضمام قريبًا".
ويستعد المنتخب الهولندي لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات، الأولى أمام مالطا
خارج الديار الخميس، والثانية ضد فنلندا
على أرضه الأحد المقبل.
وكان ديباي قد سجّل هدفين في مرمى ليتوانيا الشهر الماضي، ليتجاوز روبن فان
بيرسي ويصبح الهداف التاريخي لهولندا برصيد 52 هدفًا في 104 مباريات، فيما تتصدر هولندا مجموعتها بفارق الأهداف عن بولندا
ولها مباراة مؤجلة. (العين)