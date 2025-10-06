Advertisement

رياضة

سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا

Lebanon 24
06-10-2025 | 13:52
A-
A+
Doc-P-1425994-638953808880726867.png
Doc-P-1425994-638953808880726867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض النجم الهولندي ممفيس ديباي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لموقف غير متوقع حال دون انضمامه إلى معسكر المنتخب الهولندي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، بعد أن تمّت سرقة جواز سفره في البرازيل حيث يلعب مع نادي كورينثيانز.
Advertisement

وكان من المفترض أن يغادر ديباي إلى هولندا مساء الأحد، غير أن الحادث حال دون سفره في الموعد المحدد. وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن اللاعب "يبذل قصارى جهده للحاق بالفريق في أقرب وقت ممكن".

وعلّق المدرب رونالد كومان على الواقعة قائلًا: "الأمر مؤسف جدًا لممفيس، ولنا أيضًا. من الطبيعي أن نبدأ التحضيرات الدولية بتشكيلة مكتملة، لكن هناك ظروف خارجة عن الإرادة، ونأمل أن يتمكن من الانضمام قريبًا".

ويستعد المنتخب الهولندي لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات، الأولى أمام مالطا خارج الديار الخميس، والثانية ضد فنلندا على أرضه الأحد المقبل.

وكان ديباي قد سجّل هدفين في مرمى ليتوانيا الشهر الماضي، ليتجاوز روبن فان بيرسي ويصبح الهداف التاريخي لهولندا برصيد 52 هدفًا في 104 مباريات، فيما تتصدر هولندا مجموعتها بفارق الأهداف عن بولندا ولها مباراة مؤجلة. (العين)
مواضيع ذات صلة
في دولة قرب لبنان.. قصة مقاتلين أجانب يطالبون بـ"جواز سفر"!
lebanon 24
07/10/2025 01:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
آلات تحرم اللبنانيين من النوم.. ومناشدات للتدخل
lebanon 24
07/10/2025 01:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
lebanon 24
07/10/2025 01:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: المواصي بغزة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم وتحرم من أبسط أساسيات الحياة
lebanon 24
07/10/2025 01:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الهولندي

البرازيل

روبن فان

بولندا

فنلندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:23 | 2025-10-06
15:37 | 2025-10-06
15:35 | 2025-10-06
13:05 | 2025-10-06
12:23 | 2025-10-06
10:04 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24