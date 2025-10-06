سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا

Advertisement

تعرّض النجم ممفيس ديباي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لموقف غير متوقع حال دون انضمامه إلى معسكر المنتخب الهولندي استعدادًا لتصفيات 2026، بعد أن تمّت سرقة جواز سفره في حيث يلعب مع نادي كورينثيانز.وكان من المفترض أن يغادر ديباي إلى مساء الأحد، غير أن الحادث حال دون سفره في الموعد المحدد. وأكد الاتحاد الهولندي أن اللاعب "يبذل قصارى جهده للحاق بالفريق في أقرب وقت ممكن".وعلّق المدرب رونالد على الواقعة قائلًا: "الأمر مؤسف جدًا لممفيس، ولنا أيضًا. من الطبيعي أن نبدأ التحضيرات الدولية بتشكيلة مكتملة، لكن هناك ظروف خارجة عن الإرادة، ونأمل أن يتمكن من الانضمام قريبًا".ويستعد المنتخب الهولندي لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات، الأولى أمام خارج الديار الخميس، والثانية ضد على أرضه الأحد المقبل.وكان ديباي قد سجّل هدفين في مرمى ليتوانيا الشهر الماضي، ليتجاوز بيرسي ويصبح الهداف التاريخي لهولندا برصيد 52 هدفًا في 104 مباريات، فيما تتصدر هولندا مجموعتها بفارق الأهداف عن ولها مباراة مؤجلة. (العين)