25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
Lebanon 24
06-10-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر
نادي الحكمة
في النهائي أمام نادي
الكويت
الكويتي
بنتيجة 93-101 ضمن
البطولة العربية
للأندية في صالة
نادي النصر
الإماراتي
.
Advertisement
وكان
الحكمة
قد عاد خلال النصف الثاني من المباراة بعد نصف أول صعب جدًا، تمكن نادي الكويت من فرض نفسه خلاله على المباراة.
وكان الحكمة قد أطاح بنادي
الريان
القطري
في نصف النهائي بينما وصل الكويت الكويتي إلى المواجهة النهائية بعد أن أطاح بنادي كاظمة الكويتي الأخر في نصف النهائي.
مواضيع ذات صلة
نادي الحكمة يتأهل لنهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة بفوزه على العربي القطري 98-88 في نصف النهائي
Lebanon 24
نادي الحكمة يتأهل لنهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة بفوزه على العربي القطري 98-88 في نصف النهائي
07/10/2025 01:29:33
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى يلتقي ولي عهد الكويت: لبنان ممتنّ للدعم الكويتي في كل المحطات
Lebanon 24
منسى يلتقي ولي عهد الكويت: لبنان ممتنّ للدعم الكويتي في كل المحطات
07/10/2025 01:29:33
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
07/10/2025 01:29:33
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على البشائر العماني بنتيجة 110-72 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على البشائر العماني بنتيجة 110-72 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
07/10/2025 01:29:33
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البطولة العربية
نادي الحكمة
نادي النصر
الإماراتي
الإمارات
القطري
تابع
قد يعجبك أيضاً
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
Lebanon 24
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
16:23 | 2025-10-06
06/10/2025 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
15:37 | 2025-10-06
06/10/2025 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
Lebanon 24
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
13:52 | 2025-10-06
06/10/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور رسمي وجماهيري.. مباراة بالفروسية في زغرين
Lebanon 24
بحضور رسمي وجماهيري.. مباراة بالفروسية في زغرين
13:05 | 2025-10-06
06/10/2025 01:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
12:23 | 2025-10-06
06/10/2025 12:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:23 | 2025-10-06
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
13:52 | 2025-10-06
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
13:05 | 2025-10-06
بحضور رسمي وجماهيري.. مباراة بالفروسية في زغرين
12:23 | 2025-10-06
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
10:04 | 2025-10-06
في ملعب بورتو... فوضى بسبب مورينيو
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24