رياضة

البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي

Lebanon 24
06-10-2025 | 15:35
خسر نادي الحكمة في النهائي أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 93-101 ضمن البطولة العربية للأندية في صالة نادي النصر الإماراتي.
وكان الحكمة قد عاد خلال النصف الثاني من المباراة بعد نصف أول صعب جدًا، تمكن نادي الكويت من فرض نفسه خلاله على المباراة.
 
وكان الحكمة قد أطاح بنادي الريان القطري في نصف النهائي بينما وصل الكويت الكويتي إلى المواجهة النهائية بعد أن أطاح بنادي كاظمة الكويتي الأخر في نصف النهائي.
 
 
