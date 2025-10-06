سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا

Advertisement

وقال اليويفا في بيان رسمي إن اللجنة التنفيذية جددت "معارضتها لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج أراضيه"، لكنها وافقت على الطلبين "لأسباب استثنائية"، مؤكدة أنها ستشارك في الجهود التي يقودها (فيفا) لوضع قواعد تنظيمية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.وبموجب القرار، ستُقام مباراة فياريال وبرشلونة في 20 كانون الاول في مدينة ميامي الأميركية، فيما ستُقام مباراة وكومو في 8 شباط المقبل بمدينة بيرث الأسترالية.وأوضح الاتحاد أن موافقته جاءت في ظل "غموض الإطار التنظيمي الحالي للفيفا"، مشيرًا إلى أن المراجعة الجارية لقوانين الاتحاد الدولي "لم تُحسم بعد بما يسمح بقرارات أكثر صرامة".وقال رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين في البيان: "مع أنه من المؤسف السماح بإقامة هاتين المباراتين، إلا أن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة. التزامنا واضح: حماية نزاهة الدوريات الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية."