رياضة
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:23
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ
كرة القدم
العالمية، أعلن
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
(يويفا)، الاثنين، موافقته "على مضض واستثنائيًا" على إقامة مباراتين من الدوريين الإسباني والإيطالي خارج القارة الأوروبية، الأولى في
الولايات المتحدة
والثانية في أستراليا.
وقال اليويفا في بيان رسمي إن اللجنة التنفيذية جددت "معارضتها لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج أراضيه"، لكنها وافقت على الطلبين "لأسباب استثنائية"، مؤكدة أنها ستشارك في الجهود التي يقودها
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) لوضع قواعد تنظيمية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
وبموجب القرار، ستُقام مباراة فياريال وبرشلونة في 20 كانون الاول في مدينة ميامي الأميركية، فيما ستُقام مباراة
ميلان
وكومو في 8 شباط المقبل بمدينة بيرث الأسترالية.
وأوضح الاتحاد
الأوروبي
أن موافقته جاءت في ظل "غموض الإطار التنظيمي الحالي للفيفا"، مشيرًا إلى أن المراجعة الجارية لقوانين الاتحاد الدولي "لم تُحسم بعد بما يسمح بقرارات أكثر صرامة".
وقال رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين في البيان: "مع أنه من المؤسف السماح بإقامة هاتين المباراتين، إلا أن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة. التزامنا واضح: حماية نزاهة الدوريات الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية."
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
لكرة القدم
الأسترالي
كرة القدم
الأوروبي
الإيطالي
