26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في مطار مرسيليا.. اعتداء على لاعب كرم قدم
Lebanon 24
07-10-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض المدافع
المغربي
الدولي نايف أكرد لاعب
أولمبيك
مرسيليا
للاعتداء في أحد مطارات المدينة
الفرنسية
أثناء توجهه للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده بينما أكد اللاعب أن الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية.
Advertisement
وتعرض أكرد (29 عاماً) لاعتداء يوم الإثنين في صالة كبار الشخصيات، حيث اقترب شخص من أكرد وطلب رقم هاتفه وصورة شخصية معه، وتطور الأمر عندما رفع الشخص صوته، وحاول صفع اللاعب المغربي الدولي.
وتدخلت
قوات الأمن
بسرعة، لينجو أكرد من محاولة الاعتداء عليه، بينما فر المعتدي قبل أن تقبض الشرطة عليه في وقت لاحق، وقامت باستجوابه.
وقال أكرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: لحسن الحظ، كانت الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية، وانتهى كل شيء بسرعة، وذلك بفضل تدخل موظفي الأمن وقوات الشرطة، أنا بخير الآن، وأصبحت أركز على ما يهمني أكثر، اللعب مع مرسيليا وتمثيل بلدي بفخر.
ويتألق أكرد مع أولمبيك مرسيليا منذ انضمامه من وست
هام يونايتد
الإنجليزي صيف العام الجاري، وبات ركيزة أساسية للمدرب
الإيطالي
روبرتو
دي زيربي حيث سجل هدفين في سبع مباريات بقميص الفريق الفرنسي.
مواضيع ذات صلة
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
07/10/2025 11:05:04
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
07/10/2025 11:05:04
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عون من الدوحة: أي اعتداء على شقيق هو اعتداء مباشر على لبنان
Lebanon 24
عون من الدوحة: أي اعتداء على شقيق هو اعتداء مباشر على لبنان
07/10/2025 11:05:04
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا طعن عدة أشخاص في فندق في مرسيليا
Lebanon 24
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا طعن عدة أشخاص في فندق في مرسيليا
07/10/2025 11:05:04
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الشرطة
هام يونايتد
قوات الأمن
الفرنسية
حسن الحظ
الإيطالي
المغربي
مرسيليا
قد يعجبك أيضاً
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
Lebanon 24
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
00:44 | 2025-10-07
07/10/2025 12:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي
Lebanon 24
ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي
23:00 | 2025-10-06
06/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
Lebanon 24
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
16:23 | 2025-10-06
06/10/2025 04:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
Lebanon 24
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
15:37 | 2025-10-06
06/10/2025 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
Lebanon 24
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
15:35 | 2025-10-06
06/10/2025 03:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:44 | 2025-10-07
بعد خسارة ليفربول الأخيرة.. مهاجم مانشستر يونايتد ينتقد اداء صلاح
23:00 | 2025-10-06
ريال مدريد يجهّز عرضًا خرافيًا لضم رودري.. ومانشستر سيتي يعلن التحدي
16:23 | 2025-10-06
سابقة عالمية: مباراتان من أوروبا… خارج أوروبا
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
15:35 | 2025-10-06
البطولة العربية للأندية.. خسارة قاسية للحكمة أمام الكويت الكويتي
13:52 | 2025-10-06
سرقة جواز سفر تحرم ممفيس ديباي من الالتحاق بمنتخب هولندا
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24