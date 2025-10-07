في مطار مرسيليا.. اعتداء على لاعب كرم قدم

تعرض المدافع الدولي نايف أكرد لاعب للاعتداء في أحد مطارات المدينة أثناء توجهه للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده بينما أكد اللاعب أن الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية.

وتعرض أكرد (29 عاماً) لاعتداء يوم الإثنين في صالة كبار الشخصيات، حيث اقترب شخص من أكرد وطلب رقم هاتفه وصورة شخصية معه، وتطور الأمر عندما رفع الشخص صوته، وحاول صفع اللاعب المغربي الدولي.



وتدخلت بسرعة، لينجو أكرد من محاولة الاعتداء عليه، بينما فر المعتدي قبل أن تقبض الشرطة عليه في وقت لاحق، وقامت باستجوابه.



وقال أكرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: لحسن الحظ، كانت الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية، وانتهى كل شيء بسرعة، وذلك بفضل تدخل موظفي الأمن وقوات الشرطة، أنا بخير الآن، وأصبحت أركز على ما يهمني أكثر، اللعب مع مرسيليا وتمثيل بلدي بفخر.



ويتألق أكرد مع أولمبيك مرسيليا منذ انضمامه من وست الإنجليزي صيف العام الجاري، وبات ركيزة أساسية للمدرب دي زيربي حيث سجل هدفين في سبع مباريات بقميص الفريق الفرنسي.