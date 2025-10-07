Advertisement

رياضة

في مطار مرسيليا.. اعتداء على لاعب كرم قدم

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:46
تعرض المدافع المغربي الدولي نايف أكرد لاعب أولمبيك مرسيليا للاعتداء في أحد مطارات المدينة الفرنسية أثناء توجهه للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده بينما أكد اللاعب أن الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية.
وتعرض أكرد (29 عاماً) لاعتداء يوم الإثنين في صالة كبار الشخصيات، حيث اقترب شخص من أكرد وطلب رقم هاتفه وصورة شخصية معه، وتطور الأمر عندما رفع الشخص صوته، وحاول صفع اللاعب المغربي الدولي.

وتدخلت قوات الأمن بسرعة، لينجو أكرد من محاولة الاعتداء عليه، بينما فر المعتدي قبل أن تقبض الشرطة عليه في وقت لاحق، وقامت باستجوابه.

وقال أكرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين: لحسن الحظ، كانت الحادثة مخيفة أكثر مما هي مؤذية، وانتهى كل شيء بسرعة، وذلك بفضل تدخل موظفي الأمن وقوات الشرطة، أنا بخير الآن، وأصبحت أركز على ما يهمني أكثر، اللعب مع مرسيليا وتمثيل بلدي بفخر.

ويتألق أكرد مع أولمبيك مرسيليا منذ انضمامه من وست هام يونايتد الإنجليزي صيف العام الجاري، وبات ركيزة أساسية للمدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي حيث سجل هدفين في سبع مباريات بقميص الفريق الفرنسي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24