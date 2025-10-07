Advertisement

رياضة

مفاجأة... إستدعاء بائع مُتجوّل سابق إلى منتخب الأرجنتين

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1426237-638954406591007051.jpg
Doc-P-1426237-638954406591007051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ضجة واسعة، بعدما استدعى بعض اللاعبين بشكل مفاجئ لقائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام فنزويلا وبورتوريكو.
Advertisement

 
والمفاجأة كانت إستدعاء لاوتارو ريفيرو البالغ من العمر 21 عامًا، وهو بائع متجول سابق كان يبيع حلوى ألفاخوريس، ويتألق حاليّاً مع نادي ريفر بليت. (العربية)
 
 
 

مواضيع ذات صلة
الشباب السعودي: استدعاء حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي الرديف
lebanon 24
07/10/2025 15:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
lebanon 24
07/10/2025 15:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي
lebanon 24
07/10/2025 15:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب.. نجل زيدان يختار الجنسية الجزائرية
lebanon 24
07/10/2025 15:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتين ليونيل سكالوني

ليونيل سكالوني

المدير الفني

فنزويلا

سكالوني

ليونيل

خوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:27 | 2025-10-07
04:30 | 2025-10-07
04:19 | 2025-10-07
02:46 | 2025-10-07
00:44 | 2025-10-07
23:00 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24