مفاجأة... إستدعاء بائع مُتجوّل سابق إلى منتخب الأرجنتين



Advertisement

أثار لمنتخب ، ضجة واسعة، بعدما استدعى بعض اللاعبين بشكل مفاجئ لقائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام وبورتوريكو.

والمفاجأة كانت إستدعاء لاوتارو ريفيرو البالغ من العمر 21 عامًا، وهو بائع متجول سابق كان يبيع حلوى ألفاخوريس، ويتألق حاليّاً مع نادي ريفر بليت. (العربية)