رياضة
مفاجأة... إستدعاء بائع مُتجوّل سابق إلى منتخب الأرجنتين
Lebanon 24
07-10-2025
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار
المدير الفني
لمنتخب
الأرجنتين ليونيل سكالوني
، ضجة واسعة، بعدما استدعى بعض اللاعبين بشكل مفاجئ لقائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام
فنزويلا
وبورتوريكو.
والمفاجأة كانت إستدعاء لاوتارو ريفيرو البالغ من العمر 21 عامًا، وهو بائع متجول سابق كان يبيع حلوى ألفاخوريس، ويتألق حاليّاً مع نادي ريفر بليت. (العربية)
