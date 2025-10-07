بعد معركة صعبة.. دجوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي شنغهاي

Advertisement

ويُعد هذا التأهل هو لدجوكوفيتش إلى ربع نهائي البطولة، التي تُوج بلقبها أربع مرات أعوام 2012 و2013 و2015 و2018، ليؤكد مرة أخرى هيمنته على الملاعب .وسيواجه النجم الصربي في الدور المقبل البلجيكي زيزو بيرغس، الذي أطاح بالكندي غابريال ديالو بعد مباراة ماراثونية انتهت 3-6 و7-5 و7-6 (10-8).وفي مواجهة أخرى، واصل الدنماركي هولغر رونه مشواره بثبات، بعدما تغلب على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار بثلاث مجموعات 6-4 و6-7 (7-9) و6-3، ليحجز بدوره مقعدًا في ربع النهائي.