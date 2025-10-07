23
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
رياضة
بعد معركة صعبة.. دجوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي شنغهاي
Lebanon 24
07-10-2025
|
15:16
واصل الصربي
نوفاك دجوكوفيتش
تألقه في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، بتأهله إلى ربع النهائي عقب فوزه المثير على الإسباني خاومي مونار بنتيجة 6-3 و5-7 و6-2 اليوم الثلاثاء.
ويُعد هذا التأهل هو
الحادي عشر
لدجوكوفيتش إلى ربع نهائي البطولة، التي تُوج بلقبها أربع مرات أعوام 2012 و2013 و2015 و2018، ليؤكد مرة أخرى هيمنته على الملاعب
الصينية
.
وسيواجه النجم الصربي في الدور المقبل البلجيكي زيزو بيرغس، الذي أطاح بالكندي غابريال ديالو بعد مباراة ماراثونية انتهت 3-6 و7-5 و7-6 (10-8).
وفي مواجهة أخرى، واصل الدنماركي هولغر رونه مشواره بثبات، بعدما تغلب على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار بثلاث مجموعات 6-4 و6-7 (7-9) و6-3، ليحجز بدوره مقعدًا في ربع النهائي.
