بعد يومين من استدعائه الأول لصفوف منتخب هولندا.. إصابة المهاجم ميردينك

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:35
قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إن المهاجم ميكس ميردينك انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني لمباراتي مالطا وفنلندا هذا الأسبوع ضمن تصفيات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة بعد يومين من أول استدعاء له.
وأضاف الاتحاد الهولندي أن لاعب ألكمار البالغ من العمر 22 عاما لن يتم استبداله، على الرغم من أن ممفيس ديباي تأخر في الوصول من البرازيل بعد فقدان جواز سفره.

وكان رونالد كومان مدرب هولندا قد أعلن بالفعل أن ديباي لن يبدأ مباراة فريقه خارج أرضه أمام مالطا بعد غد الخميس، ما يجعل دونيل مالين هو المهاجم الأول المحتمل في المباراة التي ستقام في تاقلعي بمالطا.

ومع ذلك، يتمتع مالين بسمعة جيدة ومتنامية باعتباره لاعبا مؤثرا، أو “بديلا خارقا” بالنسبة للمنتخب الهولندي.

ويتمتع اللاعب بسجل تهديفي أفضل كبديل مقارنة بمشاركته كأساسي، حيث سجل 10 أهداف في 27 مباراة كبديل، وهي أفضل أرقام في تاريخ المنتخب الهولندي.
