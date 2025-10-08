25
رياضة
"باريس سام جيرمان" مُستعدّ لدفع 230 مليون يورو لشراء يامال
Lebanon 24
08-10-2025
|
06:38
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أنّ "
باريس سان جيرمان
" الفرنسي يواصل سعيه للتعاقد مع الإسباني
لامين يامال
لاعب
برشلونة
.
وأكّد الموقع أنّ مسؤولي "
باريس
سان جيرمان
" مستعدون لدفع 230 مليون
يورو
مقابل ضم يامال البالغ عمره 18 عاماً". (العربية)
