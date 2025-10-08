Advertisement

"باريس سام جيرمان" مُستعدّ لدفع 230 مليون يورو لشراء يامال

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:38
كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أنّ "باريس سان جيرمان" الفرنسي يواصل سعيه للتعاقد مع الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.
وأكّد الموقع أنّ مسؤولي "باريس سان جيرمان" مستعدون لدفع 230 مليون يورو مقابل ضم يامال البالغ عمره 18 عاماً". (العربية)
 
 
 
 
