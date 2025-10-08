Advertisement

رياضة

بعد تسريب محادثات خاصة... صديقة فينيسيوس تنهي علاقتها به

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:31
كشف موقع "أو غلوبو" البرازيليّ، أنّ المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا أنهت علاقتها بلاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بعد تسريب محادثات خاصة بينه وعارضة الأزياء داي ماغالايس.
وأضاف الموقع أن فيرجينيا أكدت أنها قطعت أي تواصل مع فينيسيوس وأن العلاقة بينهما لم تكن جدية منذ البداية. (العربية)
 
 
 
 
 
فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

فيرجينيا

البرازيل

جونيور

مدريد

العلا

فيديو
