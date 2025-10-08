25
بعد تسريب محادثات خاصة... صديقة فينيسيوس تنهي علاقتها به
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:31
A-
A+
كشف موقع "أو غلوبو" البرازيليّ، أنّ المؤثرة البرازيلية الشهيرة
فيرجينيا
فونسيكا أنهت علاقتها بلاعب
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
، بعد تسريب محادثات خاصة بينه وعارضة الأزياء داي ماغالايس.
وأضاف الموقع أن فيرجينيا أكدت أنها قطعت أي تواصل مع
فينيسيوس
وأن العلاقة بينهما لم تكن جدية منذ البداية. (العربية)
