"خطط ترامب" تربك ميسي وزملاءه بالمنتخب الأرجنتيني... ما القصّة؟

ذكرت تقارير صحفية يوم الأربعاء أن خطط الرئيس الأميركي لمكافحة الجريمة في شيكاغو أربكت زملاء في المنتخب الأرجنتيني.

وكان من المقرر أن يسافر لاعبو المنتخب، بمن فيهم لاعب إنتر ميامي، نهاية هذا الأسبوع إلى شيكاغو لخوض مباراة ودية ضد بورتوريكو على ملعب "سولغر فيلد".





إلا أن أوامر باعتقال عمدة شيكاغو براندن ، بعد اعتراض الأخير على نشر الجيش في المدينة إثر إعلان أحد زعماء عصابة "لاتين كينغز" مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقتل أحد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، أدت إلى تغيير مكان وموعد المباراة.





وبعد تصعيد الوضع الأمني، قررت السلطات في شيكاغو إلغاء المباراة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق ما أفادت به صحيفة "آس" .





وبعد صدور القرار، سارع الاتحاد الأرجنتيني لإيجاد مكان وموعد آخر للمباراة، ومن المرتقب أن تقام في ملعب تشيس ستاديوم بميامي الثلاثاء المقبل.







وقبل لقاء بورتوريكو، ستواجه الأرجنتين فنزويلا في مباراة ودية أخرى في ملعب "هارد روك ستاديوم" بميامي، بعد غد الجمعة.