25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته.. نهاية مروعة لنجم رياضي!
Lebanon 24
09-10-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة Daily Mail بأن المقاتل
الأسترالي
السابق في UFC، سومان موختاريان، قُتل بالرصاص في ضواحي سيدني.
Advertisement
وعثرت الشرطة على جثة موختاريان (33 عامًا) مصابًا بعدة طلقات نارية، وفشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته، ليُعلن وفاته في موقع الحادث.
وبالقرب من مكان الجريمة، عثرت السلطات على سيارة محترقة، ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك صلة بين الحادثتين.
وأكدت الشرطة أن الهجوم كان مدبرًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن منفذ الجريمة.
ويُذكر أن موختاريان نجا سابقًا من محاولة اغتيال في فبراير 2024 قرب إحدى الصالات الرياضية، عندما حاول مسلح متنكر في زي عامل توصيل قتله، لكنه نجا آنذاك.
وخاض موختاريان ثلاث نزالات ضمن بطولة UFC انتهت جميعها بالخسارة، قبل أن يعتزل ويتجه للعمل في مجال التدريب.
مواضيع ذات صلة
نهاية مروّعة جدّاً... هكذا فقد أحد السفراء حياته (صورة)
Lebanon 24
نهاية مروّعة جدّاً... هكذا فقد أحد السفراء حياته (صورة)
09/10/2025 11:31:08
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فشلت محاولة استهداف قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
هل فشلت محاولة استهداف قادة حماس في الدوحة؟
09/10/2025 11:31:08
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟
Lebanon 24
نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟
09/10/2025 11:31:08
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
Lebanon 24
في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
09/10/2025 11:31:08
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسترالي
الرياض
رياضي
رياض
حلبا
دريب
الري
طولة
قد يعجبك أيضاً
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
Lebanon 24
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
04:30 | 2025-10-09
09/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ماما".. غناء ورقص محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026 (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ماما".. غناء ورقص محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026 (فيديو)
00:50 | 2025-10-09
09/10/2025 12:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل ليفربول بعد قيادة صلاح لمصر نحو كأس العالم (صورة)
Lebanon 24
ردّ فعل ليفربول بعد قيادة صلاح لمصر نحو كأس العالم (صورة)
23:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطط ترامب" تربك ميسي وزملاءه بالمنتخب الأرجنتيني... ما القصّة؟
Lebanon 24
"خطط ترامب" تربك ميسي وزملاءه بالمنتخب الأرجنتيني... ما القصّة؟
15:29 | 2025-10-08
08/10/2025 03:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يعيّن مديرًا فنيًا جديدًا... هذه هويته
Lebanon 24
الاتحاد السعودي يعيّن مديرًا فنيًا جديدًا... هذه هويته
12:08 | 2025-10-08
08/10/2025 12:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-10-09
"الفراعنة" يرفعون راية العرب: تأهل تاريخي لمصر إلى كأس العالم 2026
00:50 | 2025-10-09
"أنا ماما".. غناء ورقص محمد صلاح بالصعود إلى كأس العالم 2026 (فيديو)
23:00 | 2025-10-08
ردّ فعل ليفربول بعد قيادة صلاح لمصر نحو كأس العالم (صورة)
15:29 | 2025-10-08
"خطط ترامب" تربك ميسي وزملاءه بالمنتخب الأرجنتيني... ما القصّة؟
12:08 | 2025-10-08
الاتحاد السعودي يعيّن مديرًا فنيًا جديدًا... هذه هويته
10:31 | 2025-10-08
بعد تسريب محادثات خاصة... صديقة فينيسيوس تنهي علاقتها به
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24