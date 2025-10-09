Advertisement

رياضة

فشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته.. نهاية مروعة لنجم رياضي!

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1427067-638956002170598350.jpg
Doc-P-1427067-638956002170598350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة Daily Mail بأن المقاتل الأسترالي السابق في UFC، سومان موختاريان، قُتل بالرصاص في ضواحي سيدني.
Advertisement
 
خارج حلبات القتال.. نهاية مفجعة لسومان موختاريان مقاتل UFC السابق


وعثرت الشرطة على جثة موختاريان (33 عامًا) مصابًا بعدة طلقات نارية، وفشلت محاولات المسعفين في إنقاذ حياته، ليُعلن وفاته في موقع الحادث.

وبالقرب من مكان الجريمة، عثرت السلطات على سيارة محترقة، ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك صلة بين الحادثتين.

وأكدت الشرطة أن الهجوم كان مدبرًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن منفذ الجريمة.

ويُذكر أن موختاريان نجا سابقًا من محاولة اغتيال في فبراير 2024 قرب إحدى الصالات الرياضية، عندما حاول مسلح متنكر في زي عامل توصيل قتله، لكنه نجا آنذاك.

وخاض موختاريان ثلاث نزالات ضمن بطولة UFC انتهت جميعها بالخسارة، قبل أن يعتزل ويتجه للعمل في مجال التدريب.
مواضيع ذات صلة
نهاية مروّعة جدّاً... هكذا فقد أحد السفراء حياته (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 11:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل فشلت محاولة استهداف قادة حماس في الدوحة؟
lebanon 24
09/10/2025 11:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة رياضية تعلن اعتزالها.. من هي؟
lebanon 24
09/10/2025 11:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
​في الشمال... مواطن فقد حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
09/10/2025 11:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسترالي

الرياض

رياضي

رياض

حلبا

دريب

الري

طولة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-10-09
00:50 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
15:29 | 2025-10-08
12:08 | 2025-10-08
10:31 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24