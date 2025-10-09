Advertisement

رياضة

قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1427320-638956284391637664.png
Doc-P-1427320-638956284391637664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور 32 من بطولة كأس العراق للموسم الحالي، في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية.
Advertisement

شارك في الحفل كل من علي جبار النائب الأول لرئيس الاتحاد، ويونس محمود النائب الثاني، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي الدكتور كوفند عبد الخالق وخلف جلال، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر ونائبه فرات جبار، وممثلي الأندية المشاركة.

وأعلنت اللجنة أن مباريات الدور 32 ستُقام يومي 17 و18 تشرين الاول الجاري، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من البطولة التي تُعد من أعرق المنافسات المحلية في العراق.

رحّب علي جبار بالحضور، مشيدًا بالتزام الأندية، مؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة لإبراز المواهب بعيدًا عن ضغوط الدوري، وأن الاتحاد وفّر كل متطلبات النجاح التنظيمي واللوجستي.
من جهته، أشار الدكتور فراس مطشر إلى أن النسخة الماضية شهدت إثارة كبيرة ومفاجآت عديدة، فيما أوضح فرات جبار آلية القرعة التي تعتمد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تُحسم المباريات مباشرة بركلات الترجيح دون أشواط إضافية.

أبرز المواجهات

أسفرت القرعة عن مباريات قوية، أبرزها:

الحشد × الكهرباء (ملعب الكهرباء)

الجيش × أربيل (ملعب الجيش)

الصناعة × الكرخ (ملعب الصناعة)

الفهد × نفط البصرة (ملعب الفيحاء)

الموصل × ديالى (ملعب دهوك)

المصافي × النجف (ملعب المصافي)

الصناعات الكهربائية × كربلاء (ملعب الصناعات)

البيشمركة × الحدود (ملعب أمانة بغداد)

نفط الوسط × الميناء (ملعب الميناء)

الغراف × نفط ميسان (ملعب الناصرية)

الحسين × عفك (ملعب الـ5000)

الاتصالات × الناصرية (ملعب الناصرية)

غاز الشمال × الكاظمية (ملعب الكاظمية)

الرمادي × الجولان (ملعب الصوفية)

مصافي الجنوب × أمانة بغداد (ملعب الكرخ)

البحري × ميسان (ملعب البحري) (كووورة)
مواضيع ذات صلة
قرعة دوري أبطال آسيا 2025 تكشف مواجهات قوية ومثيرة
lebanon 24
09/10/2025 22:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
09/10/2025 22:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلّوت بعد قرعة الأبطال: "قرعة صعبة ومثيرة"… ريال مدريد إلى أنفيلد وليفربول يزور إنتر
lebanon 24
09/10/2025 22:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: سوريا تشهد مرحلة جديدة نأمل أن تشكل بداية لتحقيق تطلعات شعبها
lebanon 24
09/10/2025 22:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24

من جهته

العراقي

التزام

المينا

الشمال

رياضي

عراقي

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:21 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
13:10 | 2025-10-09
12:15 | 2025-10-09
12:03 | 2025-10-09
09:13 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24