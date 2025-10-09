قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة

Advertisement

شارك في الحفل كل من علي جبار النائب الأول لرئيس الاتحاد، ويونس محمود النائب الثاني، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي الدكتور كوفند عبد الخالق وخلف جلال، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر ونائبه فرات جبار، وممثلي الأندية المشاركة.وأعلنت اللجنة أن مباريات الدور 32 ستُقام يومي 17 و18 تشرين الاول الجاري، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من البطولة التي تُعد من أعرق المنافسات المحلية في العراق.رحّب علي جبار بالحضور، مشيدًا بالتزام الأندية، مؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة لإبراز المواهب بعيدًا عن ضغوط الدوري، وأن الاتحاد وفّر كل متطلبات النجاح التنظيمي واللوجستي.، أشار الدكتور فراس مطشر إلى أن النسخة الماضية شهدت إثارة كبيرة ومفاجآت عديدة، فيما أوضح فرات جبار آلية القرعة التي تعتمد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تُحسم المباريات مباشرة بركلات الترجيح دون أشواط إضافية.الحشد × الكهرباء (ملعب الكهرباء)الجيش × أربيل (ملعب الجيش)الصناعة × الكرخ (ملعب الصناعة)الفهد × نفط البصرة (ملعب الفيحاء)الموصل × ديالى (ملعب دهوك)المصافي × النجف (ملعب المصافي)الصناعات الكهربائية × كربلاء (ملعب الصناعات)البيشمركة × الحدود (ملعب أمانة بغداد)نفط الوسط × الميناء (ملعب الميناء)الغراف × نفط ميسان (ملعب الناصرية)الحسين × عفك (ملعب الـ5000)الاتصالات × الناصرية (ملعب الناصرية)غاز × الكاظمية (ملعب الكاظمية)الرمادي × الجولان (ملعب الصوفية)مصافي الجنوب × أمانة بغداد (ملعب الكرخ)البحري × ميسان (ملعب البحري) (كووورة)