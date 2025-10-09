23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
Lebanon 24
09-10-2025
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إنّ "
كرة القدم
تخوض مخاطرة كبيرة بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج".
Advertisement
وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في
روما
: "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا. هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".
وتابع: "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة. أما إذا أردنا تنظيمه، فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الان، لكنني أرى أن "يويفا" وافق على الأمر". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
خطوة قد تغيّر خارطة كرة القدم.. السعودية تبحث استضافة مباراة من "لا ليغا"
Lebanon 24
خطوة قد تغيّر خارطة كرة القدم.. السعودية تبحث استضافة مباراة من "لا ليغا"
09/10/2025 22:53:06
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
09/10/2025 22:53:06
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
Lebanon 24
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
09/10/2025 22:53:06
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مغنية عالمية تعلن خطوبتها من حبيبها لاعب كرة القدم... شاهدوا الصور
Lebanon 24
مغنية عالمية تعلن خطوبتها من حبيبها لاعب كرة القدم... شاهدوا الصور
09/10/2025 22:53:06
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي
رئيس الاتحاد
لكرة القدم
سكاي نيوز
كرة القدم
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الخامسة في تاريخها... الجزائر إلى "المونديال"
Lebanon 24
للمرة الخامسة في تاريخها... الجزائر إلى "المونديال"
15:21 | 2025-10-09
09/10/2025 03:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
Lebanon 24
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
14:00 | 2025-10-09
09/10/2025 02:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
Lebanon 24
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
13:10 | 2025-10-09
09/10/2025 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
Lebanon 24
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
12:15 | 2025-10-09
09/10/2025 12:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
10:38 | 2025-10-09
09/10/2025 10:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:21 | 2025-10-09
للمرة الخامسة في تاريخها... الجزائر إلى "المونديال"
14:00 | 2025-10-09
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
13:10 | 2025-10-09
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
12:15 | 2025-10-09
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
10:38 | 2025-10-09
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
09:13 | 2025-10-09
قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24