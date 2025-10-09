تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر

Advertisement

قال رئيس "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إنّ " تخوض مخاطرة كبيرة بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج".وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في : "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا. هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".وتابع: "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة. أما إذا أردنا تنظيمه، فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الان، لكنني أرى أن "يويفا" وافق على الأمر". (سكاي نيوز)