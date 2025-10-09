Advertisement

رياضة

تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:03
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إنّ "كرة القدم تخوض مخاطرة كبيرة بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج".
وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في روما: "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا. هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".

وتابع: "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة. أما إذا أردنا تنظيمه، فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الان، لكنني أرى أن "يويفا" وافق على الأمر". (سكاي نيوز)
