سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:15
حقق منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة العلامة الكاملة في بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، بعدما سجل فوزه الخامس على التوالي في خمس مباريات في البطولة الاقليمية التي اختتمت الخميس في انجاز جديد للكرة الطائرة اللبنانية على الصعيد الخارجي.
شاركت في البطولة ،التي أقيمت وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، ستة منتخبات هي: لبنان، السعودية، قطر، العراق، سوريا والأردن.

ففي مباراته الأولى، فاز منتخب لبنان على سوريا 3-0 ثم على الأردن 3-2 وعلى العراق 3-1 ثم على قطر 3 - 0،واختتم مبارياته في البطولة بفوزه على السعودية3 - 0 الخميس.

وبذلك، احتفظ منتخب لبنان باللقب وتأهل لنهائيات بطولة آسيا التي ستقام سنة 2026.

وفي هذا السياق ،تصل بعثة منتخب لبنان للسيدات الى مطار رفيق الحريري الدولي آتية من العاصمة الأردنية عمّان عند الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة 10 تشرين الأول الجاري وفي جعبتها كأس بطولة غرب آسيا الذي احتفظت به سيدات وطن الارز.

ودعا الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة رجال وسيدات الصحافة والاعلام الراغبين بتغطية وصول البعثة الحضور الى المطار، مع الاشارة إلى انه سيجري استقبال البعثة لدى نقطة الخروج. (الوكالة الوطنية)
