رياضة

بعد يوم واحد من إنفصال حبيبته عنه... إندلاع حريق في منزل فينيسيوس

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:00
اندلع حريق في منزل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، في منطقة موراليخا الفاخرة في العاصمة الإسبانية مدريد.
واندلع الحريق بعد يوم من كشف صديقته السابقة فيرجينيا فونسيكا خيانته لها، وإنفصالها عنه.

وأفادت صحيفة "ماركا"، أنّ الحريق بدأ في سقف غرفة "الساونا" الواقعة في الطابق السفلي من المنزل والتي احترقت بالكامل، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف خارج الفيلا الفاخرة. (العربية)
 
 
 
