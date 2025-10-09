بعد يوم واحد من إنفصال حبيبته عنه... إندلاع حريق في منزل فينيسيوس

اندلع حريق في منزل اللاعب البرازيلي نجم ، في منطقة موراليخا الفاخرة في العاصمة .

Advertisement

واندلع الحريق بعد يوم من كشف صديقته السابقة فونسيكا خيانته لها، وإنفصالها عنه.



وأفادت صحيفة "ماركا"، أنّ الحريق بدأ في سقف غرفة "الساونا" الواقعة في الطابق السفلي من المنزل والتي احترقت بالكامل، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف خارج الفيلا الفاخرة. (العربية)