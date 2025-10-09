Advertisement

رياضة

للمرة الخامسة في تاريخها... الجزائر إلى "المونديال"

Lebanon 24
09-10-2025 | 15:21
تأهل منتخب الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه إلى كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبه على الصومال 3-0 في وهران، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.
وقاد رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة، وتسجيله الثاني.

كأس العالم

لكرة القدم

رياض محرز

كرة القدم

الصومال

السعود

محمد ع

