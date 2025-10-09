23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
للمرة الخامسة في تاريخها... الجزائر إلى "المونديال"
Lebanon 24
09-10-2025
|
15:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل منتخب
الجزائر
للمرة الخامسة في تاريخه إلى
كأس العالم
لكرة القدم
، بعد تغلبه على
الصومال
3-0 في وهران، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.
Advertisement
وقاد
رياض محرز
لاعب الأهلي السعودي، منتخب بلاده إلى الفوز بصناعته الهدفين الأول والثالث لمحمد عمورة، وتسجيله الثاني.
مواضيع ذات صلة
للمرة الخامسة في آب... توغل إسرائيلي جديد داخل القنيطرة السورية
Lebanon 24
للمرة الخامسة في آب... توغل إسرائيلي جديد داخل القنيطرة السورية
10/10/2025 01:10:57
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
كريستال بالاس يتوج بالدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخه
10/10/2025 01:10:57
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال
Lebanon 24
رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال
10/10/2025 01:10:57
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
Lebanon 24
"الخضر" يقترب من حجز بطاقتي التأهل لمونديال 2026
10/10/2025 01:10:57
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم
لكرة القدم
رياض محرز
كرة القدم
الصومال
السعود
محمد ع
قد يعجبك أيضاً
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
Lebanon 24
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
14:00 | 2025-10-09
09/10/2025 02:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
Lebanon 24
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
13:10 | 2025-10-09
09/10/2025 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
Lebanon 24
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
12:15 | 2025-10-09
09/10/2025 12:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
Lebanon 24
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
12:03 | 2025-10-09
09/10/2025 12:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
10:38 | 2025-10-09
09/10/2025 10:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-10-09
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
13:10 | 2025-10-09
تعرّض للإصابة... هل يُشارك هاري كين مع منتخب إنكلترا ضدّ ويلز ولاتفيا؟
12:15 | 2025-10-09
سيدات لبنان في الطائرة يتوجن بطلات غرب آسيا للعام الثاني على التوالي
12:03 | 2025-10-09
تحذير من رئيس "الفيفا": كرة القدم في خطر
10:38 | 2025-10-09
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
09:13 | 2025-10-09
قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24