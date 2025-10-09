فضيحة في تصفيات المونديال.. واقعة غريبة تلغي مباراة

Advertisement

وأعلن اتحاد مالاوي في بيان رسمي أن المواجهة لن تُقام بسبب ظروف سفر طارئة تخص المنتخب الزائر، مشيرًا إلى أن منتخب مالاوي سيُعتبر فائزًا بالمباراة ويحصل على النقاط الثلاث، ما يُقربه من المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين فقط عن منتخب ناميبيا الوصيف.لكن خلف هذا البيان الرسمي، كشفت تقارير محلية عن أسباب أكثر خطورة، حيث رفض لاعبو الاستوائية السفر إلى مالاوي احتجاجًا على سياسات اتحاد في بلادهم، بعد سلسلة من الفضائح الإدارية والمالية التي هزّت صورته، وأدت إلى تفاقم الخلافات بين اللاعبين والمسؤولين الرياضيين.وبذلك، يكون منتخب غينيا الاستوائية قد فقد رسميًا فرصته في التأهل إلى كأس العالم، فيما تبقى حظوظ مالاوي ضعيفة رغم إمكانية إنهاء التصفيات في المركز الثاني، لأن رصيد نقاطه لا يكفي للمنافسة على مقعد الملحق الإفريقي. (العين)