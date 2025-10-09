Advertisement

رياضة

فضيحة في تصفيات المونديال.. واقعة غريبة تلغي مباراة

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:28
شهدت فترة التوقف الدولي في شهر تشرين الأول واقعة غير مسبوقة في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما تم إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية التي كان من المقرر إقامتها الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.
وأعلن اتحاد مالاوي لكرة القدم في بيان رسمي أن المواجهة لن تُقام بسبب ظروف سفر طارئة تخص المنتخب الزائر، مشيرًا إلى أن منتخب مالاوي سيُعتبر فائزًا بالمباراة ويحصل على النقاط الثلاث، ما يُقربه من المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين فقط عن منتخب ناميبيا الوصيف.

لكن خلف هذا البيان الرسمي، كشفت تقارير محلية عن أسباب أكثر خطورة، حيث رفض لاعبو غينيا الاستوائية السفر إلى مالاوي احتجاجًا على سياسات اتحاد الكرة في بلادهم، بعد سلسلة من الفضائح الإدارية والمالية التي هزّت صورته، وأدت إلى تفاقم الخلافات بين اللاعبين والمسؤولين الرياضيين.

وبذلك، يكون منتخب غينيا الاستوائية قد فقد رسميًا فرصته في التأهل إلى كأس العالم، فيما تبقى حظوظ مالاوي ضعيفة رغم إمكانية إنهاء التصفيات في المركز الثاني، لأن رصيد نقاطه لا يكفي للمنافسة على مقعد الملحق الإفريقي. (العين)
