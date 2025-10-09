24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فضيحة في تصفيات المونديال.. واقعة غريبة تلغي مباراة
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت فترة التوقف الدولي في شهر تشرين الأول واقعة غير مسبوقة في تصفيات
كأس العالم
2026، بعدما تم إلغاء مباراة مالاوي وغينيا
الاستوائية
التي كان من المقرر إقامتها الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.
Advertisement
وأعلن اتحاد مالاوي
لكرة القدم
في بيان رسمي أن المواجهة لن تُقام بسبب ظروف سفر طارئة تخص المنتخب الزائر، مشيرًا إلى أن منتخب مالاوي سيُعتبر فائزًا بالمباراة ويحصل على النقاط الثلاث، ما يُقربه من المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين فقط عن منتخب ناميبيا الوصيف.
لكن خلف هذا البيان الرسمي، كشفت تقارير محلية عن أسباب أكثر خطورة، حيث رفض لاعبو
غينيا
الاستوائية السفر إلى مالاوي احتجاجًا على سياسات اتحاد
الكرة
في بلادهم، بعد سلسلة من الفضائح الإدارية والمالية التي هزّت صورته، وأدت إلى تفاقم الخلافات بين اللاعبين والمسؤولين الرياضيين.
وبذلك، يكون منتخب غينيا الاستوائية قد فقد رسميًا فرصته في التأهل إلى كأس العالم، فيما تبقى حظوظ مالاوي ضعيفة رغم إمكانية إنهاء التصفيات في المركز الثاني، لأن رصيد نقاطه لا يكفي للمنافسة على مقعد الملحق الإفريقي. (العين)
مواضيع ذات صلة
رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال
Lebanon 24
رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. رقم قياسي جديد في تصفيات المونديال
10/10/2025 11:09:11
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
Lebanon 24
تشيلي تُلغي مباراة في "سود أميركانا".. اشتباكات دموية بين جماهير الأرجنتين
10/10/2025 11:09:11
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
Lebanon 24
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
10/10/2025 11:09:11
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصفيات كأس العالم.. حارس إيطاليا ينجو من خطأ غريب ضد إسرائيل
Lebanon 24
في تصفيات كأس العالم.. حارس إيطاليا ينجو من خطأ غريب ضد إسرائيل
10/10/2025 11:09:11
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم
لكرة القدم
الاستوائية
كرة القدم
الرياض
رياضي
المون
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
Lebanon 24
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
03:57 | 2025-10-10
10/10/2025 03:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل بطل الـ"UFC" أمام القضاء.. هل اعتدى على مصارع محترف؟
Lebanon 24
نجل بطل الـ"UFC" أمام القضاء.. هل اعتدى على مصارع محترف؟
02:50 | 2025-10-10
10/10/2025 02:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اسكتلندا على أعتاب المونديال.. كيف يمكنها حسم التأهل بحلول الأحد؟
Lebanon 24
اسكتلندا على أعتاب المونديال.. كيف يمكنها حسم التأهل بحلول الأحد؟
01:27 | 2025-10-10
10/10/2025 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يخطط لصفقة هجومية كبرى.. هذه قيمتها
Lebanon 24
برشلونة يخطط لصفقة هجومية كبرى.. هذه قيمتها
00:12 | 2025-10-10
10/10/2025 12:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
Lebanon 24
أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
00:05 | 2025-10-10
10/10/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:57 | 2025-10-10
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
02:50 | 2025-10-10
نجل بطل الـ"UFC" أمام القضاء.. هل اعتدى على مصارع محترف؟
01:27 | 2025-10-10
اسكتلندا على أعتاب المونديال.. كيف يمكنها حسم التأهل بحلول الأحد؟
00:12 | 2025-10-10
برشلونة يخطط لصفقة هجومية كبرى.. هذه قيمتها
00:05 | 2025-10-10
أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
23:00 | 2025-10-09
بعد يوم واحد من إنفصال حبيبته عنه... إندلاع حريق في منزل فينيسيوس
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 11:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24