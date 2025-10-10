Advertisement

رياضة

برشلونة يخطط لصفقة هجومية كبرى.. هذه قيمتها

Lebanon 24
10-10-2025 | 00:12
يبدو أن برشلونة يستعد للدخول في سوق الانتقالات الشتوية بقوة، إذ يدرس النادي التعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب سامو أوموروديون، لاعب بورتو البرتغالي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو، وفق ما كشفه موقع Fichajes الإسباني.
المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي أصبح أحد الأسماء الصاعدة في منتخب إسبانيا، سبق له أن لعب لفرق غرناطة وديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى بورتو في صيف 2024 حيث واصل تألقه اللافت.

وسجّل أوموروديون في موسمه الأول مع بورتو 27 هدفًا، قبل أن يضيف خمسة أهداف أخرى في موسم 2025/2026 الجاري، ما جعله هدفًا محتملًا لبرشلونة الساعي لإيجاد بديل مناسب للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يقترب من عامه السابع والثلاثين.

ويبدو أن الإدارة الرياضية في النادي الكاتالوني ترى في سامو مشروع مهاجم مستقبلي قادر على قيادة الخط الهجومي لسنوات طويلة، خصوصًا في ظل سعي الفريق لتجديد دمائه وإعادة بناء منظومته الهجومية.
