برشلونة يخطط لصفقة هجومية كبرى.. هذه قيمتها

المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي أصبح أحد الأسماء الصاعدة في منتخب ، سبق له أن لعب لفرق غرناطة وديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو ، قبل أن ينتقل إلى بورتو في صيف 2024 حيث واصل تألقه اللافت.وسجّل أوموروديون في موسمه الأول مع بورتو 27 هدفًا، قبل أن يضيف خمسة أهداف أخرى في موسم 2025/2026 الجاري، ما جعله هدفًا محتملًا لبرشلونة الساعي لإيجاد بديل مناسب للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي الذي يقترب من عامه السابع والثلاثين.ويبدو أن الإدارة الرياضية في النادي الكاتالوني ترى في سامو مشروع مهاجم مستقبلي قادر على قيادة الخط الهجومي لسنوات طويلة، خصوصًا في ظل سعي الفريق لتجديد دمائه وإعادة بناء منظومته الهجومية.