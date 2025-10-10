اسكتلندا على أعتاب المونديال.. كيف يمكنها حسم التأهل بحلول الأحد؟

Advertisement

السيناريو بسيط نسبيًا، الفوز على بيلاروسيا في ملعب هامبدن بارك، وخسارة اليونان أمام الدنمارك في كوبنهاغن في التوقيت نفسه.إذا تحقق هذان الشرطان، فستصل اسكتلندا إلى 10 نقاط من أربع مباريات، بينما تتجمد اليونان عند 6 نقاط كحد أقصى ممكن، ما يعني ضمان المركز الثاني على الأقل في ، وبالتالي التأهل إلى الملحق القاري رسميًا.إذا فازت اسكتلندا وخسرت اليونان، فستضمن اليونان المركز الثالث، ما يعني أن الصدارة ستُحسم بين الدنمارك واسكتلندا في مباراتي نوفمبر المقبل.في حال تعادل اليونان أو فوزها على الدنمارك، فسيبقى الأمل قائمًا لكل الفرق، لكن اسكتلندا يمكنها عندها أن تتصدر المجموعة مؤقتًا إذا فازت على بيلاروسيا، ما سيجعل صدامها مع الدنمارك في حاسمًا.حتى لو أنهت اسكتلندا التصفيات في المركز الثاني، فإن الملحق يبقى طريقها إلى النهائيات:يشارك فيه 12 منتخبًا (أصحاب المركز الثاني في المجموعات + 4 من الأمم الأوروبية).تُجرى على شكل أربعة مسارات، كل مسار يضم نصف نهائي ونهائي من مباراة واحدة.إحصائيًا، الحصول على 10 نقاط من ست مباريات قد لا يضمن الصدارة، لكنه كافٍ تقريبًا للوصافة في كل مجموعات التصفيات الأوروبية السابقة.بالتالي، بفوز واحد فقط، قد تضمن اسكتلندا مقعدها في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وتصبح على بُعد مباراتين فقط من العودة إلى المونديال بعد غياب دام أكثر من ربع قرن. (BBC)