رياضة

اسكتلندا على أعتاب المونديال.. كيف يمكنها حسم التأهل بحلول الأحد؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:27
بعد فوزها على اليونان في غلاسكو يوم الخميس، أصبحت اسكتلندا على بعد خطوة واحدة فقط من ضمان مكانها في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 — وربما الاقتراب من التأهل المباشر إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 1998.
ما المطلوب من اسكتلندا؟

السيناريو بسيط نسبيًا، الفوز على بيلاروسيا يوم الأحد في ملعب هامبدن بارك، وخسارة اليونان أمام الدنمارك في كوبنهاغن في التوقيت نفسه.

إذا تحقق هذان الشرطان، فستصل اسكتلندا إلى 10 نقاط من أربع مباريات، بينما تتجمد اليونان عند 6 نقاط كحد أقصى ممكن، ما يعني ضمان المركز الثاني على الأقل في المجموعة الثالثة، وبالتالي التأهل إلى الملحق القاري رسميًا.

إذا فازت اسكتلندا وخسرت اليونان، فستضمن اليونان المركز الثالث، ما يعني أن الصدارة ستُحسم بين الدنمارك واسكتلندا في مباراتي نوفمبر المقبل.

ما الذي سيحدث إن لم تخسر اليونان؟

في حال تعادل اليونان أو فوزها على الدنمارك، فسيبقى الأمل قائمًا لكل الفرق، لكن اسكتلندا يمكنها عندها أن تتصدر المجموعة مؤقتًا إذا فازت على بيلاروسيا، ما سيجعل صدامها مع الدنمارك في الجولة الأخيرة حاسمًا.

ما أهمية المركز الثاني؟

حتى لو أنهت اسكتلندا التصفيات في المركز الثاني، فإن الملحق الأوروبي يبقى طريقها إلى النهائيات:

يشارك فيه 12 منتخبًا (أصحاب المركز الثاني في المجموعات + 4 من دوري الأمم الأوروبية).

تُجرى على شكل أربعة مسارات، كل مسار يضم نصف نهائي ونهائي من مباراة واحدة.


إحصائيًا، الحصول على 10 نقاط من ست مباريات قد لا يضمن الصدارة، لكنه كافٍ تقريبًا للوصافة في كل مجموعات التصفيات الأوروبية السابقة.

بالتالي، بفوز واحد فقط، قد تضمن اسكتلندا مقعدها في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وتصبح على بُعد مباراتين فقط من العودة إلى المونديال بعد غياب دام أكثر من ربع قرن. (BBC)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24