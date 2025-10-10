Advertisement

دفع راجا جاكسون، نجل بطل بطولة القتال النهائي (UFC) السابق كوينتون "رامبيج" جاكسون، ببراءته من التهم الموجهة إليه على خلفية حادثة اعتداء مزعومة على مصارع محترف خلال عرض في ولاية ، وفق ما نقلته صحيفة USA Today.يواجه راجا جاكسون (25 عامًا) تهمة جناية بالاعتداء المسبب لإصابة جسدية خطيرة، إضافة إلى تهمة جنحة اعتداء، بحسب وثائق الاتهام الصادرة عن في كاليفورنيا.ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع تمهيدية في 24 تشرين الثاني بمحكمة سان فرناندو في لوس أنجلوس.العقوبة القصوى للتهم الموجهة قد تصل إلى أربع سنوات سجن، غير أن المدعين يطالبون بتشديد العقوبة، ما قد يرفعها إلى سبع سنوات في حال الإدانة.تعود القضية إلى 23 آب، حين شارك راجا جاكسون في عرض للمصارعة نظمته KnokX Pro Wrestling تحت اسم Knox Experience.وأظهر مقطع فيديو تم بثه مباشرة على الإنترنت جاكسون وهو يقاطع المباراة ويعتدي جسديًا على المصارع ستيوارت سميث، المعروف باسم "سايكو ستو"، حيث التقطه وطرحه أرضًا ووجه إليه لكمات متكررة.وبحسب شهود ومصادر من الأكاديمية، كان من المفترض أن تكون مشاركة جاكسون مخططة مسبقًا ضمن سيناريو ، لكن الأمور خرجت عن السيطرة وتحولت إلى "فعل عنيف أناني وغير مسؤول"، وفق بيان الأكاديمية في اليوم التالي للحادثة.نُقل سميث إلى المستشفى بعد الحادث، وخرج في 31 آب بعد تعرضه لإصابات متعددة، بينها كسر في عظم الوجه وإصابة في الرأس، بحسب منشور له على حسابه في "إنستغرام".وقال المصارع دوغلاس مالو، الذي شارك في محاولة فض الاشتباك، إن سميث فقد "الكثير من أسنانه"، مضيفًا أن جاكسون هاجمه أيضًا خلال المشاجرة — وهي الواقعة التي أسفرت عن تهمة الجنحة الثانية.اعتقلت شرطة لوس أنجلوس راجا جاكسون في أيلول، قبل أن يُفرج عنه بكفالة قدرها 50 ألف دولار.أما محاميه مايكل فريدمان فاكتفى بتأكيد دفع موكله ببراءته، رافضًا الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن تفاصيل القضية.