مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:57
في لفتة تضامنية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعرب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب فرنسا، عن دعمه للاعب الشاب لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد الجدل الدائر حول حياته الخاصة.
وقال مبابي في مقابلة مع قناة "موفيستار" الإسبانية: "الناس يتحدثون كثيراً عن الحياة الخاصة ليامال، يجب أن يتركوه وشأنه. لامين لاعب رائع، لكن لا تنسوا أنه مجرد إنسان شاب يبلغ من العمر 18 عاماً."

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن تصريحات مبابي جاءت تضامناً مع يامال الذي يعيش ظروفاً مشابهة لما مرّ به النجم الفرنسي في بداياته مع موناكو، حين أصبح تحت الأضواء في سن السادسة عشرة وجذب اهتمام الإعلام الفرنسي مبكراً. (كووورة)
