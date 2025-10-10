26
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
في لفتة تضامنية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعرب
كيليان مبابي
، نجم
ريال مدريد الإسباني
وقائد منتخب
فرنسا
، عن دعمه للاعب الشاب لامين يامال، نجم
برشلونة
ومنتخب
إسبانيا
، بعد الجدل الدائر حول حياته الخاصة.
وقال مبابي في مقابلة مع قناة "موفيستار"
الإسبانية
: "الناس يتحدثون كثيراً عن الحياة الخاصة ليامال، يجب أن يتركوه وشأنه. لامين لاعب رائع، لكن لا تنسوا أنه مجرد إنسان شاب يبلغ من العمر 18 عاماً."
وأشارت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" إلى أن تصريحات مبابي جاءت تضامناً مع يامال الذي يعيش ظروفاً مشابهة لما مرّ به النجم الفرنسي في بداياته مع
موناكو
، حين أصبح تحت الأضواء في سن السادسة عشرة وجذب اهتمام الإعلام الفرنسي مبكراً. (كووورة)
