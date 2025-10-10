مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله

Advertisement

وقال مبابي في مقابلة مع قناة "موفيستار" : "الناس يتحدثون كثيراً عن الحياة الخاصة ليامال، يجب أن يتركوه وشأنه. لامين لاعب رائع، لكن لا تنسوا أنه مجرد إنسان شاب يبلغ من العمر 18 عاماً."وأشارت صحيفة " " إلى أن تصريحات مبابي جاءت تضامناً مع يامال الذي يعيش ظروفاً مشابهة لما مرّ به النجم الفرنسي في بداياته مع ، حين أصبح تحت الأضواء في سن السادسة عشرة وجذب اهتمام الإعلام الفرنسي مبكراً. (كووورة)