إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا

أصيب لاعب ، خلال مشاركته في تدريبات منتخب ، استعداداً لمواجهة في تصفيات المؤهلة إلى 2026.

Advertisement



وقالت صحيفة ماركا، إنّ " شعر بآلام قوية في عضلة السمانة أثناء التدريب الجماعي، ما اضطره إلى مغادرة التدريبات وعدم استكمالها، وسط مخاوف من غيابه لفترة ليست قصيرة". (الامارات 24)