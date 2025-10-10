Advertisement

رياضة

إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1427727-638957049215619869.jpg
Doc-P-1427727-638957049215619869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب لاعب نادي برشلونة داني أولمو، خلال مشاركته في تدريبات منتخب إسبانيا، استعداداً لمواجهة جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
Advertisement

وقالت صحيفة ماركا، إنّ "أولمو شعر بآلام قوية في عضلة السمانة أثناء التدريب الجماعي، ما اضطره إلى مغادرة التدريبات وعدم استكمالها، وسط مخاوف من غيابه لفترة ليست قصيرة". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
إصابة لاعب أرسنال... واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده
lebanon 24
10/10/2025 21:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
lebanon 24
10/10/2025 21:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
10/10/2025 21:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
lebanon 24
10/10/2025 21:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي برشلونة

كأس العالم

داني أولمو

لاعب نادي

الامارات

برشلونة

إسبانيا

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:26 | 2025-10-10
09:41 | 2025-10-10
05:40 | 2025-10-10
03:57 | 2025-10-10
02:50 | 2025-10-10
01:27 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24