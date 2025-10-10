22
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
Lebanon 24
10-10-2025
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب لاعب
نادي برشلونة
داني أولمو
، خلال مشاركته في تدريبات منتخب
إسبانيا
، استعداداً لمواجهة
جورجيا
في تصفيات
أوروبا
المؤهلة إلى
كأس العالم
2026.
وقالت صحيفة ماركا، إنّ "
أولمو
شعر بآلام قوية في عضلة السمانة أثناء التدريب الجماعي، ما اضطره إلى مغادرة التدريبات وعدم استكمالها، وسط مخاوف من غيابه لفترة ليست قصيرة". (الامارات 24)
نادي برشلونة
كأس العالم
داني أولمو
لاعب نادي
الامارات
برشلونة
إسبانيا
أوروبا
