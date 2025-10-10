22
رونالدو: لهذا السبب أستمرّ بلعب كرة القدم
Lebanon 24
10-10-2025
|
09:41
كشف لاعب
كرة القدم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد النصر السعودي عن سرّ تمسكه باللعب حتى الآن، وقال إنّه يسعى للوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته.
وأضاف
رونالدو
: "يقول الناس وخاصة عائلتي لقد حان وقت التوقف لقد فعلت كل شيء لماذا تريد تسجيل 1000 هدف؟. لكني لا أرى الأمر كذلك أعتقد أنني ما زلت أقدم أداء جيدا أساعد نادي والمنتخب الوطني لماذا لا أستمر؟ أنا متأكد من أنني سأشعر بالرضا بعد نهاية مسيرتي لأنني بذلت قصارى جهدي". (روسيا اليوم)
بسبب الإهانات التي يتعرّض لها... هذا ما فعله حكم إنكليزيّ
Lebanon 24
بسبب الإهانات التي يتعرّض لها... هذا ما فعله حكم إنكليزيّ
10:26 | 2025-10-10
10/10/2025 10:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
Lebanon 24
إصابة لاعب برشلونة داني أولمو في معسكر منتخب إسبانيا
07:53 | 2025-10-10
10/10/2025 07:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
Lebanon 24
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
05:40 | 2025-10-10
10/10/2025 05:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
Lebanon 24
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
03:57 | 2025-10-10
10/10/2025 03:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل بطل الـ"UFC" أمام القضاء.. هل اعتدى على مصارع محترف؟
Lebanon 24
نجل بطل الـ"UFC" أمام القضاء.. هل اعتدى على مصارع محترف؟
02:50 | 2025-10-10
10/10/2025 02:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
