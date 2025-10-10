رونالدو: لهذا السبب أستمرّ بلعب كرة القدم

كشف لاعب قائد النصر السعودي عن سرّ تمسكه باللعب حتى الآن، وقال إنّه يسعى للوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته.

Advertisement

وأضاف : "يقول الناس وخاصة عائلتي لقد حان وقت التوقف لقد فعلت كل شيء لماذا تريد تسجيل 1000 هدف؟. لكني لا أرى الأمر كذلك أعتقد أنني ما زلت أقدم أداء جيدا أساعد نادي والمنتخب الوطني لماذا لا أستمر؟ أنا متأكد من أنني سأشعر بالرضا بعد نهاية مسيرتي لأنني بذلت قصارى جهدي". (روسيا اليوم)