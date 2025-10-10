Advertisement

رياضة

رونالدو: لهذا السبب أستمرّ بلعب كرة القدم

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:41
كشف لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن سرّ تمسكه باللعب حتى الآن، وقال إنّه يسعى للوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته.
وأضاف رونالدو: "يقول الناس وخاصة عائلتي لقد حان وقت التوقف لقد فعلت كل شيء لماذا تريد تسجيل 1000 هدف؟. لكني لا أرى الأمر كذلك أعتقد أنني ما زلت أقدم أداء جيدا أساعد نادي والمنتخب الوطني لماذا لا أستمر؟ أنا متأكد من أنني سأشعر بالرضا بعد نهاية مسيرتي لأنني بذلت قصارى جهدي". (روسيا اليوم)
 
 
 
