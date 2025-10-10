بسبب الإهانات التي يتعرّض لها... هذا ما فعله حكم إنكليزيّ

قال الحكم الإنكليزيّ تايلور، إنّ أفراد عائلته يتوانون عن حضور المباريات الكبرى بسبب الإهانات المستمرة التي يتعرض لها.

وأضاف تايلور في مقابلة مع شبكة " سبورت"، أنّ أسوأ موقف واجهه في مسيرته، عندما تعرّض للمضايقة من قبل جماهير الغاضبة عقب خسارته في نهائي مسابقة الدوري "يوروبا ليغ" عام 2023 في بودابست.



وعاد المدرب جوزيه مورينيو، الذي كان يتولى حينها قيادة روما، لينتقد تايلور في المؤتمر الصحافي بعد المباراة قبل أن يوجّه له شتائم حادة في موقف السيارات، واصفا أدائه في المباراة بأنه "وصمة عار".



وأُوقف بعدها المدرب البرتغالي لأربع مباريات من قبل "يويفا".



واستُهدف تايلور مجددا في اليوم التالي من قبل جماهير النادي الإيطالي أثناء مروره عبر أحد المطارات.



وتم رمي كرسي ومشروبات باتجاهه، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لنقله إلى منطقة آمنة بعيدا عن الجماهير الغاضبة. (العربية)