Advertisement

رياضة

بسبب الإهانات التي يتعرّض لها... هذا ما فعله حكم إنكليزيّ

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1427785-638957143849130615.jpg
Doc-P-1427785-638957143849130615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الحكم الإنكليزيّ أنتوني تايلور، إنّ أفراد عائلته يتوانون عن حضور المباريات الكبرى بسبب الإهانات المستمرة التي يتعرض لها.
Advertisement

وأضاف تايلور في مقابلة مع شبكة "بي بي سبورت"، أنّ أسوأ موقف واجهه في مسيرته، عندما تعرّض للمضايقة من قبل جماهير روما الإيطالي الغاضبة عقب خسارته في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2023 في بودابست.

وعاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان يتولى حينها قيادة روما، لينتقد تايلور في المؤتمر الصحافي بعد المباراة قبل أن يوجّه له شتائم حادة في موقف السيارات، واصفا أدائه في المباراة بأنه "وصمة عار".

وأُوقف بعدها المدرب البرتغالي لأربع مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".

واستُهدف تايلور مجددا في اليوم التالي من قبل جماهير النادي الإيطالي أثناء مروره عبر أحد المطارات.

وتم رمي كرسي ومشروبات باتجاهه، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لنقله إلى منطقة آمنة بعيدا عن الجماهير الغاضبة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء باكستان: العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2025 21:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تندّد بـ"الإهانات" التي وجّهها ماكرون ضد بوتين
lebanon 24
10/10/2025 21:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى الحريري يستنكر حملات يتعرّض لها.. ما القصة؟
lebanon 24
10/10/2025 21:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دينا الشربيني تتعرّض لانتقادات بسبب منشورها الأخير... هذا ما فعلته
lebanon 24
10/10/2025 21:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

البرتغالي

الأوروبي

الإيطالي

إنكليزي

أنتوني

المطار

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:41 | 2025-10-10
07:53 | 2025-10-10
05:40 | 2025-10-10
03:57 | 2025-10-10
02:50 | 2025-10-10
01:27 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24