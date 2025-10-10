Advertisement

رياضة

يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان

Lebanon 24
10-10-2025 | 13:11
هدد اللاعب الشاب لامين يامال نادي برشلونة بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، احتجاجًا على ما اعتبره معاملة غير عادلة من مدربه الألماني هانزي فليك، الذي وجّه انتقادات علنية له بعد تعثرات الفريق في الموسم الحالي، رغم فوزه بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.
وكان فليك قد صرّح بعد تعادل برشلونة مع رايو فايكانو خارج ملعبه في آب الماضي، قائلاً إن "لا مكان للأنانية" في الفريق، مستشهداً بتجربة الموسم الماضي التي حقق فيها النادي ثلاث بطولات، فيما أكدت مصادر إسبانية أن حديثه كان موجهاً إلى يامال، ثاني أفضل لاعب شاب في العالم.



ووفقًا لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، بلغ إحباط يامال ذروته، خاصة مع إصابته الحالية، إذ يشعر بأنه يتعرض للظلم من قبل فليك بانتقاده العلني، ما دفعه للتهديد بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الإنجليزي.



وإضافة إلى ما سبق، يدعم والدا لامين يامال نجلهما اللذان يرانه أفضل لاعب في العالم ويستحق المزيد، ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الطرفين، بينما يحاول برشلونة الحفاظ على جوهرته الذي وقع عقداً الصيف الماضي حتى 2031.



وكشفت وسائل إعلام إسبانية منتصف الأسبوع الجاري أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع لامين يامال مقابل 230 مليون يورو، لتكون أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.
