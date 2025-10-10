يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان

Advertisement

وكان فليك قد صرّح بعد تعادل مع رايو فايكانو خارج ملعبه في آب الماضي، قائلاً إن "لا مكان للأنانية" في الفريق، مستشهداً بتجربة الموسم الماضي التي حقق فيها النادي ثلاث بطولات، فيما أكدت مصادر إسبانية أن حديثه كان موجهاً إلى يامال، ثاني أفضل لاعب شاب في العالم.ووفقًا لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، بلغ إحباط يامال ذروته، خاصة مع إصابته الحالية، إذ يشعر بأنه يتعرض للظلم من قبل فليك بانتقاده العلني، ما دفعه للتهديد بالانتقال إلى أو أحد أندية الدوري الإنجليزي.وإضافة إلى ما سبق، يدعم والدا لامين يامال نجلهما اللذان يرانه أفضل لاعب في العالم ويستحق المزيد، ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الطرفين، بينما يحاول برشلونة الحفاظ على جوهرته الذي وقع عقداً الصيف الماضي حتى 2031.وكشفت وسائل إعلام إسبانية منتصف الأسبوع الجاري أن يخطط للتعاقد مع لامين يامال مقابل 230 مليون ، لتكون أكبر صفقة في تاريخ .