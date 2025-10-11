رغم إصابته في المباراة.. مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان

Advertisement

تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك بعدما هز شباك ضيفه أذربيجان (3 ـ 0) أمس الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات.ودخل المنتخب الفرنسي، الذي حقق انتصارين اثنين في أول مباراتين بالتصفيات، مواجهة أذربيجان بنسق بطيء وعجز طوال 45 دقيقة عن فك شفرة الدفاع، لكن نجمه الأول استطاع أن يحرز هدفا خرافيا بعد مجهود رائع.وتقدم مبابي في الدقيقة 47 نحو دفاع أذربيجان وراوغ 3 لاعبين أمام مناطق الجزاء قبل أن يتجاوز 3 آخرين ويرسل تصويبة زاحفة من داخل مناطق الجزاء محرزا هدف المباراة الأول.ونجح المنتخب الفرنسي في المسك بزمام الأمور بشكل أفضل خلال الشوط الثاني وصنع لاعبوه الكثير من الفرص التي نجح في إحداها أدريان رابيو في مضاعفة النتيجة بعد تمريرة من مبابي ليجعل النتيجة (2 ـ 0).وتعرض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 82، ليُثير الذعر في نفوس زملائه ومدربه ديشامب، قبل أن يخرج ليحل بدلا منه المهاجم توفين الذي سجل عودته للتشكيلة بعد غياب استمر 6 سنوات.ولم تكد تمضي أكثر من دقيقة واحدة على دخوله، حتى تمكن توفين من إضافة الهدف الثالث بتسديدة رائعة داخل مناطق الجزاء ليرفع الحصيلة إلى ثلاثية نظيفة.وأنهت مباراتها الثالثة بنجاح محققة العلامة الكاملة قبل أن تحل ضيفة على إيسلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة.