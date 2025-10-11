Advertisement

رياضة

رغم إصابته في المباراة.. مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان

Lebanon 24
11-10-2025 | 01:00
تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك بعدما هز شباك ضيفه أذربيجان (3 ـ 0) أمس الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات.
ودخل المنتخب الفرنسي، الذي حقق انتصارين اثنين في أول مباراتين بالتصفيات، مواجهة أذربيجان بنسق بطيء وعجز طوال 45 دقيقة عن فك شفرة الدفاع، لكن نجمه الأول كيليان مبابي استطاع أن يحرز هدفا خرافيا بعد مجهود رائع.

وتقدم مبابي في الدقيقة 47 نحو دفاع أذربيجان وراوغ 3 لاعبين أمام مناطق الجزاء قبل أن يتجاوز 3 آخرين ويرسل تصويبة زاحفة من داخل مناطق الجزاء محرزا هدف المباراة الأول.

ونجح المنتخب الفرنسي في المسك بزمام الأمور بشكل أفضل خلال الشوط الثاني وصنع لاعبوه الكثير من الفرص التي نجح في إحداها أدريان رابيو في مضاعفة النتيجة بعد تمريرة من مبابي ليجعل النتيجة (2 ـ 0).

وتعرض كيليان مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 82، ليُثير الذعر في نفوس زملائه ومدربه ديدييه ديشامب، قبل أن يخرج ليحل بدلا منه المهاجم فلوريان توفين الذي سجل عودته للتشكيلة بعد غياب استمر 6 سنوات.

ولم تكد تمضي أكثر من دقيقة واحدة على دخوله، حتى تمكن توفين من إضافة الهدف الثالث بتسديدة رائعة داخل مناطق الجزاء ليرفع الحصيلة إلى ثلاثية نظيفة.

وأنهت فرنسا مباراتها الثالثة بنجاح محققة العلامة الكاملة قبل أن تحل ضيفة على إيسلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة.
