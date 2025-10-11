26
رياضة
قبل المباراة أمام فنزويلا.. ميسي يغادر بشكل مفاجئ معسكر منتخب الأرجنتين
Lebanon 24
11-10-2025
|
03:00
A-
A+
بشكل مفاجئ وقبل ساعات قليلة من المواجهة الودية أمام
فنزويلا
، غادر النجم
ليونيل ميسي
معسكر منتخب
الأرجنتين
في مدينة ميامي بعدما قرر الجهاز الفني السماح له بمغادرة المعسكر الوطني.
ويلعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا، اليوم السبت في لقاء ودي خلال فترة التوقف الجارية.
ووفقًا لشبكة "BOLAVIP"، فإن قائد المنتخب الأرجنتيني لن يشارك في أولى مباريات الأجندة الدولية لشهر تشرين الأول ، على أن يعود بعد مواجهة فريقه
إنتر
ميامي أمام
أتلانتا
يونايتد
في الدوري الأميركي فجر الأحد.
المباراة المؤجلة منذ منتصف العام بسبب مشاركة النادي في
كأس العالم للأندية
تعد حاسمة في صراع لقب "درع المشجعين" الذي يُمنح لأفضل فريق في الموسم المنتظم.
ويحتاج إنتر ميامي لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة.
وتشير التقارير إلى أن
ميسي
قرر مساندة فريقه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، رغم التوقعات السابقة بتركيزه على المنتخب بقيادة
ليونيل
سكالوني، خاصة أن اللقاء الودي أمام فنزويلا لا يحمل أي طابع تنافسي.
