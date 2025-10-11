قبل المباراة أمام فنزويلا.. ميسي يغادر بشكل مفاجئ معسكر منتخب الأرجنتين

Advertisement

بشكل مفاجئ وقبل ساعات قليلة من المواجهة الودية أمام ، غادر النجم معسكر منتخب في مدينة ميامي بعدما قرر الجهاز الفني السماح له بمغادرة المعسكر الوطني.ويلعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا، اليوم السبت في لقاء ودي خلال فترة التوقف الجارية.ووفقًا لشبكة "BOLAVIP"، فإن قائد المنتخب الأرجنتيني لن يشارك في أولى مباريات الأجندة الدولية لشهر تشرين الأول ، على أن يعود بعد مواجهة فريقه ميامي أمام في الدوري الأميركي فجر الأحد.المباراة المؤجلة منذ منتصف العام بسبب مشاركة النادي في تعد حاسمة في صراع لقب "درع المشجعين" الذي يُمنح لأفضل فريق في الموسم المنتظم.ويحتاج إنتر ميامي لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة.وتشير التقارير إلى أن قرر مساندة فريقه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، رغم التوقعات السابقة بتركيزه على المنتخب بقيادة سكالوني، خاصة أن اللقاء الودي أمام فنزويلا لا يحمل أي طابع تنافسي.