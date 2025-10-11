بعد رحيله عن الأهلي… عماد النحاس مدربًا فنيًا لنادٍ عربي كبير (صورة)

الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تتعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول pic.twitter.com/yyVaqMly2G — Al Zawraa SC نادي الزوراء (@alzawraasc) October 10, 2025 Advertisement

ويذكر أنّ عماد النحاس سبق وأن تولى تدريب الأهلي المصري مؤقتًا، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو في 31 آب الماضي عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري. وقاد النحاس الفريق من المركز الثالث عشر إلى صدارة جدول الدوري، محققًا تعادلًا ثم أربعة انتصارات متتالية، مساويًا رصيد نقاط المصري والزمالك.وفي بيان رسمي، أكّد نادي الزوراء أنّ "الهيئة الإدارية تعاقدت مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم".وأضاف البيان أنّ هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة ومتابعة من قبل مجلس الإدارة، لاختيار الأنسب لقيادة زعيم في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي.وأضاف: "تؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة والعربية، حيث يمتلك خبرة مميزة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق عريق وتاريخي كنادي الزوراء".وأكمل: "من المؤمل أن يصل المدرب المصري عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادما من فريق الأهلي المصري الذي قيادته في الموسم الحالي وحقق معه نتائج مميزة".وأصبح النحاس المدرب المصري الثاني الذي يتولى مهمة تدريب فريق الزوراء العراقي حيث سبقه مواطنه حسام البدري الذي قاد الزوراء قبل 3 مواسم إلا أنه استقال من مهمته ليخلفه العراقي عصام حمد.