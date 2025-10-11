Advertisement

رياضة

بعد رحيله عن الأهلي… عماد النحاس مدربًا فنيًا لنادٍ عربي كبير (صورة)

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:53
أعلن نادي الزوراء العراقي تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب العراقي عبد الغني شهد الذي قدم استقالته بعد الخسارة أمام النصر السعودي.


ويذكر أنّ عماد النحاس سبق وأن تولى تدريب الأهلي المصري مؤقتًا، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو في 31 آب الماضي عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري. وقاد النحاس الفريق من المركز الثالث عشر إلى صدارة جدول الدوري، محققًا تعادلًا ثم أربعة انتصارات متتالية، مساويًا رصيد نقاط المصري والزمالك.


وفي بيان رسمي، أكّد نادي الزوراء أنّ "الهيئة الإدارية تعاقدت مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم".


وأضاف البيان أنّ هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة ومتابعة من قبل مجلس الإدارة، لاختيار الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي.


وأضاف: "تؤكد إدارة النادي أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة مميزة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق عريق وتاريخي كنادي الزوراء".


وأكمل: "من المؤمل أن يصل المدرب المصري عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادما من فريق الأهلي المصري الذي أشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معه نتائج مميزة".

وأصبح النحاس المدرب المصري الثاني الذي يتولى مهمة تدريب فريق الزوراء العراقي حيث سبقه مواطنه حسام البدري الذي قاد الزوراء قبل 3 مواسم إلا أنه استقال من مهمته ليخلفه العراقي عصام حمد.


