Advertisement

رياضة

MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1428217-638958134271453224.jpg
Doc-P-1428217-638958134271453224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحتدم صراع الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لكرة القدم، مع تصدُّر ليونيل ميسي (إنتر ميامي) قائمة الهدافين بـ24 هدفًا، متساويًا مع دينيس بوانغا (لوس أنجلوس إف سي). ويأتي مهاجم ناشفيل سام سوريدج ثالثًا بـ23 هدفًا، على بُعد هدف وحيد من الصدارة.
Advertisement

أفضلية عدد المباريات تميل لخصوم سوريدج؛ إذ تتبقّى له مباراة واحدة فقط، مقابل مباراتين لميسي و3 مباريات لبوانغا، ما يعقّد مهمة المهاجم الإنجليزي. والمفارقة أنّ مواجهة سوريدج الوحيدة ستكون على أرضه أمام إنتر ميامي صباح الأحد 19 تشرين الأول، في لقاء قد يحسم سباق الهداف.

سوريدج قال لصحيفة "ذا صن": "ربما أحتاج لتسجيل هاتريك. الأمر ليس سهلًا، لكنني دائمًا أراهن على نفسي، وسيكون إنجازًا رائعًا إن تحقق".
وأضاف: "نخوض معركة قوية في دورينا، لقد فزنا للتو بالكأس، ونحتاج للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى من أجل موقع جيد في التصفيات"، قبل أن يختم: "سأبذل قصارى جهدي… مجرد ذكر اسمي إلى جانب اسم ميسي إنجازٌ كبير".
مواضيع ذات صلة
التيار الأسعدي: لبنان على صفيح ساخن بعد اتفاق غزة
lebanon 24
12/10/2025 04:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
lebanon 24
12/10/2025 04:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
lebanon 24
12/10/2025 04:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
lebanon 24
12/10/2025 04:31:05 Lebanon 24 Lebanon 24

ليونيل ميسي

لكرة القدم

لوس أنجلوس

كرة القدم

ليونيل

سي إن

دورين

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:05 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
12:00 | 2025-10-11
09:20 | 2025-10-11
06:53 | 2025-10-11
04:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24