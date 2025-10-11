MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي

Advertisement

أفضلية عدد المباريات تميل لخصوم سوريدج؛ إذ تتبقّى له مباراة واحدة فقط، مقابل مباراتين لميسي و3 مباريات لبوانغا، ما يعقّد مهمة المهاجم الإنجليزي. والمفارقة أنّ مواجهة سوريدج الوحيدة ستكون على أرضه أمام ميامي صباح الأحد 19 تشرين الأول، في لقاء قد يحسم سباق الهداف.سوريدج قال لصحيفة "ذا صن": "ربما أحتاج لتسجيل هاتريك. الأمر ليس سهلًا، لكنني دائمًا أراهن على نفسي، وسيكون إنجازًا رائعًا إن تحقق".وأضاف: "نخوض معركة قوية في دورينا، لقد فزنا للتو بالكأس، ونحتاج للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى من أجل موقع جيد في التصفيات"، قبل أن يختم: "سأبذل قصارى جهدي… مجرد ذكر اسمي إلى جانب اسم إنجازٌ كبير".