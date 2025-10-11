Advertisement

رياضة

عودة إماراتية مذهلة تقلب الديربي الخليجي

Lebanon 24
11-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1428253-638958234380548268.png
Doc-P-1428253-638958234380548268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتنص المنتخب الإماراتي فوزًا ثمينًا على نظيره العُماني بنتيجة 2–1 السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
Advertisement

تقدّمت عُمان مبكرًا في الدقيقة 12، انطلاقة من علي البوسعيدي وعرضية متقنة قابلها المدافع أمجد الحارثي بتسديدة مباغتة اصطدمت بقدم قلب الدفاع كوامي أوتون وخدعت الحارس خالد عيسى لتسكن الشباك.
وتصاعدت الإثارة في الدقيقة 72 حين احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات قبل أن يلغيها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ردّ الإمارات جاء قويًا. ماركوس ميلوني أدرك التعادل في الدقيقة 76 بضربة رأس رائعة بعد عرضية محسوبة من علي صالح، ثم حسم كايو اللقاء بهدف ثانٍ في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة، رفع "الأبيض" رصيده إلى 3 نقاط وتصدّر المجموعة، قبل مواجهة قطر المقبلة التي يكفيه فيها التعادل لحسم التأهل إلى مونديال 2026 (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب العُماني عند نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى مع قطر.
مواضيع ذات صلة
رسالة إماراتية قوية: لا تسامح مع تهديد أمن دولة خليجية
lebanon 24
12/10/2025 09:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
lebanon 24
12/10/2025 09:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاهد مُذهلة.. الشفق القطبي يزيّن سماء موسكو وبطرسبورغ
lebanon 24
12/10/2025 09:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
lebanon 24
12/10/2025 09:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجموعة الأولى

كأس العالم

الإماراتي

البوسعيدي

علي صالح

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:52 | 2025-10-12
16:05 | 2025-10-11
16:03 | 2025-10-11
14:01 | 2025-10-11
12:00 | 2025-10-11
09:20 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24