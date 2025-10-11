عودة إماراتية مذهلة تقلب الديربي الخليجي

Advertisement

اقتنص المنتخب فوزًا ثمينًا على نظيره العُماني بنتيجة 2–1 السبت، ضمن الجولة الثانية من في الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026.تقدّمت مبكرًا في الدقيقة 12، انطلاقة من علي وعرضية متقنة قابلها المدافع أمجد الحارثي بتسديدة مباغتة اصطدمت بقدم قلب الدفاع كوامي أوتون وخدعت الحارس خالد لتسكن الشباك.وتصاعدت الإثارة في الدقيقة 72 حين احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات قبل أن يلغيها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.ردّ جاء قويًا. ماركوس ميلوني أدرك التعادل في الدقيقة 76 بضربة رأس رائعة بعد عرضية محسوبة من ، ثم حسم كايو اللقاء بهدف ثانٍ في الدقيقة 83.بهذه النتيجة، رفع "الأبيض" رصيده إلى 3 نقاط وتصدّر المجموعة، قبل مواجهة قطر المقبلة التي يكفيه فيها التعادل لحسم التأهل إلى مونديال 2026 (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب العُماني عند نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى مع قطر.