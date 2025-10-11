25
عودة إماراتية مذهلة تقلب الديربي الخليجي
11-10-2025
|
23:00
A-
A+
اقتنص المنتخب
الإماراتي
فوزًا ثمينًا على نظيره العُماني بنتيجة 2–1 السبت، ضمن الجولة الثانية من
المجموعة الأولى
في الملحق الآسيوي المؤهل إلى
كأس العالم
2026.
تقدّمت
عُمان
مبكرًا في الدقيقة 12، انطلاقة من علي
البوسعيدي
وعرضية متقنة قابلها المدافع أمجد الحارثي بتسديدة مباغتة اصطدمت بقدم قلب الدفاع كوامي أوتون وخدعت الحارس خالد
عيسى
لتسكن الشباك.
وتصاعدت الإثارة في الدقيقة 72 حين احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات قبل أن يلغيها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ردّ
الإمارات
جاء قويًا. ماركوس ميلوني أدرك التعادل في الدقيقة 76 بضربة رأس رائعة بعد عرضية محسوبة من
علي صالح
، ثم حسم كايو اللقاء بهدف ثانٍ في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة، رفع "الأبيض" رصيده إلى 3 نقاط وتصدّر المجموعة، قبل مواجهة قطر المقبلة التي يكفيه فيها التعادل لحسم التأهل إلى مونديال 2026 (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب العُماني عند نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى مع قطر.
