دولة عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026

انتزع المنتخب فوزًا مثيرًا من نظيره العماني (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026، على استاد جاسم بالعاصمة .تقدم المنتخب العماني مبكرًا بهدف سجله المدافع الإماراتي كوامي اوتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، لكن الأبيض الإماراتي رد بقوة بهدفين متتاليين عن طريق ماركوس فينيسيوس وكايو في الدقيقتين 76 و83، ليقلب النتيجة لصالحه.بهذا الفوز، تصدر المنتخب الإماراتي جدول ترتيب برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين على كل من قطر وعمان، اللذين تعادلا 0-0 في المباراة الافتتاحية.ويخوض الأبيض الإماراتي المباراة الحاسمة ضد قطر لتحديد المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في والمكسيك وكندا.يُذكر أن نظام الملحق الآسيوي يضم ستة منتخبات مقسمة على مجموعتين، ويلعب كل منتخب مباراتين فقط في دور واحد بالمجموعة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة، فيما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد المتأهل للملحق العالمي.