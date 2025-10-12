26
رياضة
دولة عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026
Lebanon 24
12-10-2025
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتزع المنتخب
الإماراتي
فوزًا مثيرًا من نظيره العماني (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى
كأس العالم
2026، على استاد جاسم
بن حمد
بالعاصمة
القطرية
الدوحة
.
تقدم المنتخب العماني مبكرًا بهدف سجله المدافع الإماراتي كوامي اوتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، لكن الأبيض الإماراتي رد بقوة بهدفين متتاليين عن طريق ماركوس فينيسيوس وكايو في الدقيقتين 76 و83، ليقلب النتيجة لصالحه.
بهذا الفوز، تصدر المنتخب الإماراتي جدول ترتيب
المجموعة الأولى
برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين على كل من قطر وعمان، اللذين تعادلا 0-0 في المباراة الافتتاحية.
ويخوض الأبيض الإماراتي المباراة الحاسمة ضد قطر لتحديد المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
يُذكر أن نظام الملحق الآسيوي يضم ستة منتخبات مقسمة على مجموعتين، ويلعب كل منتخب مباراتين فقط في دور واحد بالمجموعة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة، فيما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد المتأهل للملحق العالمي.
