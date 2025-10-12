Advertisement

رياضة

بالأرقام: هالاند أولًا… صلاح ثانيًا

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:11
كشفت شبكة Squawka عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ موسم 2022–2023.
وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بـ111 مساهمة تهديفية في 104 مباريات، متفوّقًا على المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي حلّ ثانيًا بـ110 مساهمات في 115 مباراة. (روسيا اليوم)
