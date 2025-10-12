بالأرقام: هالاند أولًا… صلاح ثانيًا

Advertisement

كشفت شبكة Squawka عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في الممتاز منذ موسم 2022–2023.وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، سيتي، بـ111 مساهمة تهديفية في 104 مباريات، متفوّقًا على ، هداف ، الذي حلّ ثانيًا بـ110 مساهمات في 115 مباراة. (روسيا اليوم)