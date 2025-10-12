Advertisement

رياضة

الحكمة بيروت يظفر بالنسخة الأولى من كأس التحدي لكرة السلة

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1428567-638959081188788665.png
Doc-P-1428567-638959081188788665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توّج نادي الحكمة بيروت بلقب النسخة الأولى من كأس التحدي لكرة السلة، بعد فوزه على هومنتمن بيروت بنتيجة 107–88 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح في الذوق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكمة يُتوّج بالنسخة الأولى من CHALLENGE CUP 2025 بعد فوزه على هومنتمن بنتيجة 107-91
lebanon 24
13/10/2025 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تحسم لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
lebanon 24
13/10/2025 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب لبنان يودع كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
13/10/2025 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
lebanon 24
13/10/2025 00:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ملعب مجمع نهاد نوفل

مجمع نهاد نوفل

الحكمة بيروت

نادي الحكمة

نهاد نوفل

رياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:41 | 2025-10-12
16:12 | 2025-10-12
15:34 | 2025-10-12
15:21 | 2025-10-12
14:53 | 2025-10-12
13:11 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24