رياضة
الحكمة بيروت يظفر بالنسخة الأولى من كأس التحدي لكرة السلة
Lebanon 24
12-10-2025
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
توّج نادي
الحكمة بيروت
بلقب النسخة الأولى من كأس التحدي لكرة السلة، بعد فوزه على هومنتمن
بيروت
بنتيجة 107–88 في المباراة التي أُقيمت على
ملعب مجمع نهاد نوفل
للرياضة والمسرح في الذوق.
