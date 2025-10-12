هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟

كشف رومان مولينا الصحفي الاستقصائي الفرنسي أن لم يعد يحتمل منير نصراوي والد النجم لامين يامال والذي أصبحت مطالباته لا تتوقف، وسط مخاوف أن يكرر قصة انتقال البرازيلي إلى قبل 8 أعوام وذلك بضغط من والده.

وحصل لامين يامال على المركز الثاني في جائزة المقدمة "فرانس فوتبول" وخرج والد لامين غاضباً وينتقد فوز عثمان ديمبلي بالجائزة، معتبراً ابنه "الأفضل في العالم".



وقال مولينا في مقطع مصور نشره على صفحته في " ": أصبح والد لامين يامال أكثر تأثيراً على ابنه منذ أن ازدادت شهرة الأخير في عالم ، إذ ضغط العام الماضي على برشلونة لتوقيع عقد مع نجله لقاء 300 ألف أسبوعياً، وهو ما حدث في نهاية المطاف.