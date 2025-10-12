Advertisement

رياضة

هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:54
كشف رومان مولينا الصحفي الاستقصائي الفرنسي أن برشلونة لم يعد يحتمل منير نصراوي والد النجم لامين يامال والذي أصبحت مطالباته لا تتوقف، وسط مخاوف أن يكرر قصة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل 8 أعوام وذلك بضغط من والده.
وحصل لامين يامال على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" وخرج والد لامين غاضباً وينتقد فوز عثمان ديمبلي بالجائزة، معتبراً ابنه "الأفضل في العالم".

وقال مولينا في مقطع مصور نشره على صفحته في "يوتيوب": أصبح والد لامين يامال أكثر تأثيراً على ابنه منذ أن ازدادت شهرة الأخير في عالم كرة القدم، إذ ضغط العام الماضي على برشلونة لتوقيع عقد مع نجله لقاء 300 ألف يورو أسبوعياً، وهو ما حدث في نهاية المطاف.
