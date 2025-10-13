24
رياضة
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
Lebanon 24
13-10-2025
|
08:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد اليوم الاثنين أن مواجهة
العراق
المرتقبة غدا تعد الأهم في مسيرته التدريبية معتبرا أن الفوز هو الهدف الوحيد للمنتخب في هذه المباراة الحاسمة.
وقال رينادر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين: "مواجهة
الغد
هي أهم مباراة في تاريخي كمدرب وسأشرح لماذا هذا الأمر للاعبين غدا بعد نهاية اللقاء".
وأضاف: "أنا محظوظ جدا بتدريب الأخضر وبوجودي مع لاعبي الخبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، ونحن نركز بهدوء ونبحث عن الفوز والتأهل".
وتابع: "عدت إلى تدريب المنتخب السعودي بسبب ثقتي باللاعبين وثقتي أيضا برئيس الاتحاد أحب التحدي والصعوبات ولدينا دافع كبير في خطف بطاقة التأهل نحن نعلم جودة المنتخب
العراقي
والمباراة بالنسبة لنا مهمة، وفي هذا الملعب تأهلنا 2018 من أمام
اليابان
وفي تصفيات 2022 تأهلنا عبر بوابة
أستراليا
وغدا ما يهمنا هو وجود الجمهور في الملعب نحن نحب الضغوطات وهذه ضغوطات إيجابية بالنسبة لنا". (روسيا اليوم)
