رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي

أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد اليوم الاثنين أن مواجهة المرتقبة غدا تعد الأهم في مسيرته التدريبية معتبرا أن الفوز هو الهدف الوحيد للمنتخب في هذه المباراة الحاسمة.

Advertisement

وقال رينادر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين: "مواجهة هي أهم مباراة في تاريخي كمدرب وسأشرح لماذا هذا الأمر للاعبين غدا بعد نهاية اللقاء".



وأضاف: "أنا محظوظ جدا بتدريب الأخضر وبوجودي مع لاعبي الخبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، ونحن نركز بهدوء ونبحث عن الفوز والتأهل".

وتابع: "عدت إلى تدريب المنتخب السعودي بسبب ثقتي باللاعبين وثقتي أيضا برئيس الاتحاد أحب التحدي والصعوبات ولدينا دافع كبير في خطف بطاقة التأهل نحن نعلم جودة المنتخب والمباراة بالنسبة لنا مهمة، وفي هذا الملعب تأهلنا 2018 من أمام وفي تصفيات 2022 تأهلنا عبر بوابة وغدا ما يهمنا هو وجود الجمهور في الملعب نحن نحب الضغوطات وهذه ضغوطات إيجابية بالنسبة لنا". (روسيا اليوم)