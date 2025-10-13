الهلال يفاجئ جماهيره

أصدر نادي بيانًا رسميًا مساء الإثنين كشف فيه آخر تطوّرات ملف الإصابات قبل سلسلة القمم المرتقبة بعد فترة التوقف الدولي.

وأكد البيان جاهزية ثنائي الوسط عبدالإله المالكي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للعودة إلى المباريات، بعدما أنهيا برنامجيهما العلاجي والتأهيلي وشاركا في المران الجماعي للفريق الأول.

وبذلك يصبحان ضمن حسابات المدرب سيموني إنزاجي لمواجهة الاتفاق يوم 18 تشرين الاول ضمن الجولة الخامسة من روشن السعودي، تمهيدًا لكلاسيكو الاتحاد في 24 من الشهر ذاته، مرورًا بموقعة السد في 21 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2025–2026.



وفي السياق نفسه، أوضح الهلال أن الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قطعا شوطًا كبيرًا نحو الجاهزية، إذ شاركا في الجزء الأول من الحصة التدريبية قبل إكمال برنامج تأهيلي مخصص لاستعادة الحالة البدنية المثلى في أقرب وقت. ويمهّد هذا التطوّر لاحتمال عودتهما التدريجية إلى قائمة المباريات خلال الاستحقاقات المقبلة، في وقت عانى فيه الفريق من "لعنة الإصابات" هذا الموسم وما رافقها من تغييرات قسرية في الخيارات الهجومية. (GOAL)



