22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة
Lebanon 24
14-10-2025
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتنافس منتخبا
السعودية
والعراق في موقعة نارية على بطاقة تأهل مباشرة إلى
كأس العالم
2026 في
كرة القدم
، عندما يلتقيان اليوم في جدة ضمن الرابع من التصفيات الآسيوية، مع أفضلية للمضيف الذي يكفيه التعادل.
Advertisement
وكانت السعودية قلبت تأخرها أمام
إندونيسيا
وفازت 3-2 بثنائية
فراس البريكان
الأربعاء في جدة التي استضافت المباراة الثانية السبت في
المجموعة الثانية
وابتسمت للعراق الذي حقق فوزا متأخرا على إندونيسيا بهدف جميل لزيدان إقبال.
وتتصدر السعودية الترتيب بثلاث نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن
العراق
، ما يعني أنها بحاجة للتعادل لبلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخها.
مواضيع ذات صلة
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
Lebanon 24
عشية مواجهة تشيلسي.. ليفربول يخسر ورقة حاسمة
14/10/2025 08:46:27
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
Lebanon 24
من يحسم أولى بطاقات أوروبا إلى مونديال 2026؟ 4 منتخبات على خط النهاية
14/10/2025 08:46:27
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
14/10/2025 08:46:27
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026
14/10/2025 08:46:27
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المجموعة الثانية
فراس البريكان
كأس العالم
كرة القدم
إندونيسيا
العراق
السعود
قد يعجبك أيضاً
الهلال يفاجئ جماهيره
Lebanon 24
الهلال يفاجئ جماهيره
23:00 | 2025-10-13
13/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
Lebanon 24
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
15:36 | 2025-10-13
13/10/2025 03:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
Lebanon 24
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
13:56 | 2025-10-13
13/10/2025 01:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد
Lebanon 24
لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد
13:43 | 2025-10-13
13/10/2025 01:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
10:49 | 2025-10-13
13/10/2025 10:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2025-10-13
الهلال يفاجئ جماهيره
15:36 | 2025-10-13
أنشيلوتي: نيمار ما زال ضمن خططي
13:56 | 2025-10-13
إليكم تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026
13:43 | 2025-10-13
لوكلير يقترب من نهاية عقده مع فيراري… وشكوك حول التجديد
10:49 | 2025-10-13
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
08:14 | 2025-10-13
رينارد عن مواجهة العراق: أهم مباراة في تاريخي
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24