ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة

يتنافس منتخبا والعراق في موقعة نارية على بطاقة تأهل مباشرة إلى 2026 في ، عندما يلتقيان اليوم في جدة ضمن الرابع من التصفيات الآسيوية، مع أفضلية للمضيف الذي يكفيه التعادل.وكانت السعودية قلبت تأخرها أمام وفازت 3-2 بثنائية الأربعاء في جدة التي استضافت المباراة الثانية السبت في وابتسمت للعراق الذي حقق فوزا متأخرا على إندونيسيا بهدف جميل لزيدان إقبال.وتتصدر السعودية الترتيب بثلاث نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن ، ما يعني أنها بحاجة للتعادل لبلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا والسابعة في تاريخها.