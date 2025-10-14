25
رياضة
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026
Lebanon 24
14-10-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم
2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير 3-0 على إسواتيني ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، الإثنين.
وضمن المنتخب الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" صدارة مجموعته ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى النهائيات، التي ستُقام العام المقبل في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة استثنائية في تاريخ
الكرة
الإفريقية، إذ أصبحت الرأس الأخضر ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان (نحو 600 ألف نسمة فقط) تتأهل إلى كأس العالم عبر التاريخ.
