مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026

حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائيات 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير 3-0 على إسواتيني ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، الإثنين.وضمن المنتخب الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" صدارة مجموعته ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى النهائيات، التي ستُقام العام المقبل في وكندا والمكسيك.ويُعد هذا الإنجاز خطوة استثنائية في تاريخ الإفريقية، إذ أصبحت الرأس الأخضر ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان (نحو 600 ألف نسمة فقط) تتأهل إلى كأس العالم عبر التاريخ.