Advertisement

رياضة

بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1429124-638960259029567029.jpg
Doc-P-1429124-638960259029567029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل كيفن دي بروين هدفين من ركلتي جزاء ليقود بلجيكا لعودة قوية بعد تلقي هدف مبكر، إذ تغلبت 4-2 خارج أرضها على ويلز اليوم الاثنين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 واقتربت خطوة كبيرة من التأهل لنهائيات العام المقبل.
Advertisement

وتقدم جو رودون بهدف لمنتخب ويلز في الدقيقة الثامنة على ملعب كارديف سيتي، لكن دي بروين سجل التعادل لبلجيكا من ركلة جزاء في غضون عشر دقائق قبل أن يمنحهم الظهير المخضرم توماس مونييه التقدم 2-1 في الشوط الأول.

وسجل دي بروين هدفا آخر من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليعزز تقدم بلجيكا، ثم بدت ويلز في طريقها للعودة في المباراة، إذ شارك نيثن برودهيد من مقاعد البدلاء ليقلص الفارق قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وبعد 60 ثانية فقط، نجح لياندرو تروسار غير المراقب في استعادة فارق الهدفين بالهدف الرابع لبلجيكا.

وتصدرت بلجيكا المجموعة العاشرة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مقدونيا الشمالية التي تعادلت 1-1 على أرضها مع قازاخستان في مباراة أخرى اليوم.
مواضيع ذات صلة
الدنمارك تحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على اليونان
lebanon 24
14/10/2025 12:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
lebanon 24
14/10/2025 12:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس
lebanon 24
14/10/2025 12:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
14/10/2025 12:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24

كيفن دي بروين

كأس العالم

لكرة القدم

عشر دقائق

كرة القدم

دي بروين

كيفن دي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-10-14
03:37 | 2025-10-14
02:26 | 2025-10-14
01:51 | 2025-10-14
00:45 | 2025-10-14
23:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24