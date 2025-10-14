خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ

كشف الصحفي الفرنسي ستيفان ليرميت عن تطور إيجابي في الحالة الصحية لأسطورة سباقات "فورمولا 1" .

Advertisement



وأوضح ليرميت أن التقدم الإيجابي يتمثل في أن شوماخر تمكن من التوقيع على خوذة خصصت لمزاد خيري، وهو ما اعتبره دليلا مشجعا على تحسن حالته.

وأضاف أن أحدا لم يشاهد شوماخر وهو يمشي أو يتحدث، في ظل استمرار السرية التامة التي تحيط بوضعه الصحي منذ الحادث. (روسيا اليوم)