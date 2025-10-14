26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
Lebanon 24
14-10-2025
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الصحفي الفرنسي ستيفان ليرميت عن تطور إيجابي في الحالة الصحية لأسطورة سباقات "فورمولا 1"
مايكل شوماخر
.
Advertisement
وأوضح ليرميت أن التقدم الإيجابي يتمثل في أن شوماخر تمكن من التوقيع على خوذة خصصت لمزاد خيري، وهو ما اعتبره دليلا مشجعا على تحسن حالته.
وأضاف أن أحدا لم يشاهد شوماخر وهو يمشي أو يتحدث، في ظل استمرار السرية التامة التي تحيط بوضعه الصحي منذ الحادث. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
14/10/2025 16:12:00
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ
14/10/2025 16:12:00
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
14/10/2025 16:12:00
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
14/10/2025 16:12:00
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكل شوماخر
روسيا اليوم
مايكل شو
روسيا
مايكل
حسن ح
ان لي
قد يعجبك أيضاً
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
Lebanon 24
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
04:30 | 2025-10-14
14/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
Lebanon 24
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
03:37 | 2025-10-14
14/10/2025 03:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
Lebanon 24
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
03:03 | 2025-10-14
14/10/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعودة نيمار إلى "السيليساو".. هذا هو شرط أنشيلوتي الوحيد
Lebanon 24
لعودة نيمار إلى "السيليساو".. هذا هو شرط أنشيلوتي الوحيد
02:26 | 2025-10-14
14/10/2025 02:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026
Lebanon 24
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026
01:51 | 2025-10-14
14/10/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-10-14
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
03:37 | 2025-10-14
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
03:03 | 2025-10-14
بلجيكا تحقق فوزاً مثيراً على ويلز بتصفيات كأس العالم
02:26 | 2025-10-14
لعودة نيمار إلى "السيليساو".. هذا هو شرط أنشيلوتي الوحيد
01:51 | 2025-10-14
مفاجأة في التصفيات.. الرأس الأخضر إلى مونديال 2026
00:45 | 2025-10-14
ضمن تصفيات "مونديال 2026".. السعودية والعراق في مواجهة حاسمة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24