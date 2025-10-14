Advertisement

رياضة

خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1429265-638960462432727034.jpg
Doc-P-1429265-638960462432727034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الصحفي الفرنسي ستيفان ليرميت عن تطور إيجابي في الحالة الصحية لأسطورة سباقات "فورمولا 1" مايكل شوماخر.
Advertisement
 
وأوضح ليرميت أن التقدم الإيجابي يتمثل في أن شوماخر تمكن من التوقيع على خوذة خصصت لمزاد خيري، وهو ما اعتبره دليلا مشجعا على تحسن حالته.
 
وأضاف أن أحدا لم يشاهد شوماخر وهو يمشي أو يتحدث، في ظل استمرار السرية التامة التي تحيط بوضعه الصحي منذ الحادث. (روسيا اليوم) 
 
 
مواضيع ذات صلة
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
14/10/2025 16:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
​بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
14/10/2025 16:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
lebanon 24
14/10/2025 16:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
lebanon 24
14/10/2025 16:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكل شوماخر

روسيا اليوم

مايكل شو

روسيا

مايكل

حسن ح

ان لي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2025-10-14
03:37 | 2025-10-14
03:03 | 2025-10-14
02:26 | 2025-10-14
01:51 | 2025-10-14
00:45 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24