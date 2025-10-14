ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟

تلقى ، ضربة قوية جديدة بعد تأكد إصابة مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، لينضم إلى قائمة الغيابات التي تضم الحارس خوان غارسيا، فيما تستمر الشكوك حول جاهزية رافينيا وداني أولمو للمباريات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" ، عاد ليفاندوفسكي مصابًا من معسكر منتخب خلال فترة التوقف الدولي.

وبعد خضوعه لفحوصات طبية يوم الثلاثاء، تبين أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد 26 تشرين الأول 2025.

تزيد إصابة ليفاندوفسكي من معاناة برشلونة قبل الكلاسيكو، خاصة مع غياب الحارس خوان غارسيا، واستمرار الشكوك حول مشاركة رافينيا وداني أولمو، الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى أصيب بها مع المنتخب الإسباني.



ومع ذلك، هناك بارقة أمل للفريق الكتالوني، إذ سيتمكن المدرب هانز من الاعتماد على فيران توريس، فيرمين لوبيز، ولامين يامال، حيث شارك الأخيران في التدريبات الأخيرة ومن المتوقع أن يكونا ضمن قائمة مباراة جيرونا المقبلة في الدوري. (كووورة)