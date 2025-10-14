صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

Advertisement

وأعلن النادي الكتالوني إصابة مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، ليكون أحدث ضحايا ما يُعرف بـ" الفيفا" بعد فترة التوقف الدولي. بيان برشلونة أوضح أن مدة الغياب ستتحدد وفق تطور حالته، فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هذه الإصابة تحتاج عادة بين أربعة وستة أسابيع للتعافي، مع تفاؤل داخلي بإمكانية عودته خلال شهر.شعر ليفاندوفسكي بالآلام عقب مشاركته مع ضد ليتوانيا في تصفيات ، رغم تسجيله هدفًا في الدقيقة 64. وبعد عودته إلى برشلونة خضع لفحوصات طبية أكدت الإصابة، ما يعني خروجه من حسابات الكلاسيكو المرتقب.ينضم صاحب الـ37 عامًا إلى قائمة الغائبين عن مواجهة ، والتي تضم مارك أندريه تير شتيغن وغافي وخوان غارسيا وداني أولمو. وفي موازاة ذلك، أفادت "سبورت" بأن رافينيا تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه وتدرّب في الصالة فقط، ما يرجح استبعاده عن مباراة جيرونا المقبلة ويجعل مشاركته في الكلاسيكو محل شك.