Advertisement

رياضة

صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1429351-638960625622949008.png
Doc-P-1429351-638960625622949008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى برشلونة ضربة جديدة قبل أقل من أسبوعين على الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر يوم الأحد 26  شرين الأول على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
Advertisement

وأعلن النادي الكتالوني إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، ليكون أحدث ضحايا ما يُعرف بـ"فيروس الفيفا" بعد فترة التوقف الدولي. بيان برشلونة أوضح أن مدة الغياب ستتحدد وفق تطور حالته، فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هذه الإصابة تحتاج عادة بين أربعة وستة أسابيع للتعافي، مع تفاؤل داخلي بإمكانية عودته خلال شهر.

شعر ليفاندوفسكي بالآلام عقب مشاركته مع بولندا ضد ليتوانيا في تصفيات كأس العالم، رغم تسجيله هدفًا في الدقيقة 64. وبعد عودته إلى برشلونة خضع لفحوصات طبية أكدت الإصابة، ما يعني خروجه من حسابات الكلاسيكو المرتقب.

ينضم صاحب الـ37 عامًا إلى قائمة الغائبين عن مواجهة ريال مدريد، والتي تضم مارك أندريه تير شتيغن وغافي وخوان غارسيا وداني أولمو. وفي موازاة ذلك، أفادت "سبورت" بأن رافينيا تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه وتدرّب في الصالة فقط، ما يرجح استبعاده عن مباراة جيرونا المقبلة ويجعل مشاركته في الكلاسيكو محل شك.

مواضيع ذات صلة
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
lebanon 24
14/10/2025 22:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
lebanon 24
14/10/2025 22:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
lebanon 24
14/10/2025 22:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
14/10/2025 22:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

كأس العالم

ريال مدريد

يوم الأحد

برشلونة

✨ الخلف

بولندا

روبرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:42 | 2025-10-14
11:45 | 2025-10-14
11:30 | 2025-10-14
09:56 | 2025-10-14
06:41 | 2025-10-14
03:37 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24