23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
برشلونة
ضربة جديدة قبل أقل من أسبوعين على الكلاسيكو أمام
ريال مدريد
، المقرر
يوم الأحد
26 شرين الأول على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة العاشرة من
الدوري الإسباني
.
Advertisement
وأعلن النادي الكتالوني إصابة مهاجمه البولندي
روبرت
ليفاندوفسكي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، ليكون أحدث ضحايا ما يُعرف بـ"
فيروس
الفيفا" بعد فترة التوقف الدولي. بيان برشلونة أوضح أن مدة الغياب ستتحدد وفق تطور حالته، فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هذه الإصابة تحتاج عادة بين أربعة وستة أسابيع للتعافي، مع تفاؤل داخلي بإمكانية عودته خلال شهر.
شعر ليفاندوفسكي بالآلام عقب مشاركته مع
بولندا
ضد ليتوانيا في تصفيات
كأس العالم
، رغم تسجيله هدفًا في الدقيقة 64. وبعد عودته إلى برشلونة خضع لفحوصات طبية أكدت الإصابة، ما يعني خروجه من حسابات الكلاسيكو المرتقب.
ينضم صاحب الـ37 عامًا إلى قائمة الغائبين عن مواجهة
ريال
مدريد
، والتي تضم مارك أندريه تير شتيغن وغافي وخوان غارسيا وداني أولمو. وفي موازاة ذلك، أفادت "سبورت" بأن رافينيا تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه وتدرّب في الصالة فقط، ما يرجح استبعاده عن مباراة جيرونا المقبلة ويجعل مشاركته في الكلاسيكو محل شك.
مواضيع ذات صلة
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
Lebanon 24
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
14/10/2025 22:04:39
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
14/10/2025 22:04:39
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
14/10/2025 22:04:39
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
14/10/2025 22:04:39
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
كأس العالم
ريال مدريد
يوم الأحد
برشلونة
✨ الخلف
بولندا
روبرت
تابع
قد يعجبك أيضاً
احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي
Lebanon 24
احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي
12:42 | 2025-10-14
14/10/2025 12:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
Lebanon 24
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
11:45 | 2025-10-14
14/10/2025 11:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
Lebanon 24
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
11:30 | 2025-10-14
14/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
09:56 | 2025-10-14
14/10/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
06:41 | 2025-10-14
14/10/2025 06:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:42 | 2025-10-14
احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي
11:45 | 2025-10-14
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
11:30 | 2025-10-14
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
09:56 | 2025-10-14
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
06:41 | 2025-10-14
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
03:37 | 2025-10-14
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 22:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24