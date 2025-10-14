Advertisement

رياضة

احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:42
خطف ياسين شيوكو، الحارس الشخصي لليونيل ميسي، الأضواء بعد انتشار مقطع يُظهر طريقة احتفاله بهدف سجّله خلال فيديو على مواقع التواصل. شيوكو يرافق ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي صيف 2023، وتربطه به علاقة وثيقة يشيد خلالها ميسي بإخلاصه في العمل، غير أنّ الحارس كاد يفقد وظيفته بسبب الاحتفال الصاخب.
صحيفة "ذا صن" ذكرت أن شيوكو ظهر إلى جانب عدد من المؤثرين، وانضم مؤخرًا إلى صانع المحتوى ولاعب الرميات الحرة جيريمي لينش في فيديو كروي. وخلال المقطع، حوّل تمريرة لينش إلى تسديدة "على الطائر" استقرت في الزاوية العليا اليسرى متخطيةً الحارس بطريقة لافتة.

انطلق شيوكو بعدها للاحتفال، خلع قميصه ونفّذ حركات مستوحاة من فنون القتال المختلطة، قبل أن يستعرض عضلاته أمام الكاميرا. واعتبر كثيرون أنه كان على وشك تقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "سي" مع حركة "الطائرة"، في لقطة أثارت سخرية وتعليقات واسعة.

تفاعل المتابعون بسخرية لافتة. أحدهم كتب: "أراد أن يفعلها، لكنه تذكّر أنه قد يُطرَد خلال ساعةط. وعلّق آخر: "يحاول جاهدًا ألّا يُحيّي احتفاله".
