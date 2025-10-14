احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي

Advertisement

صحيفة "ذا صن" ذكرت أن شيوكو ظهر إلى جانب عدد من المؤثرين، وانضم مؤخرًا إلى صانع المحتوى ولاعب الرميات الحرة لينش في فيديو كروي. وخلال المقطع، حوّل تمريرة لينش إلى تسديدة "على الطائر" استقرت في الزاوية اليسرى متخطيةً الحارس بطريقة لافتة.انطلق شيوكو بعدها للاحتفال، خلع قميصه ونفّذ حركات مستوحاة من فنون القتال المختلطة، قبل أن يستعرض عضلاته أمام الكاميرا. واعتبر كثيرون أنه كان على وشك تقليد احتفال الشهير "سي" مع حركة "الطائرة"، في لقطة أثارت سخرية وتعليقات واسعة.تفاعل المتابعون بسخرية لافتة. أحدهم كتب: "أراد أن يفعلها، لكنه تذكّر أنه قد يُطرَد خلال ساعةط. وعلّق آخر: "يحاول جاهدًا ألّا يُحيّي احتفاله".