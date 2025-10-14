23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
احتفال "مبالغ" يورّط حارس ميسي الشخصي
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف ياسين شيوكو، الحارس الشخصي لليونيل
ميسي
، الأضواء بعد انتشار مقطع يُظهر طريقة احتفاله بهدف سجّله خلال فيديو على مواقع التواصل. شيوكو يرافق ميسي منذ انتقاله إلى
إنتر ميامي
صيف 2023، وتربطه به علاقة وثيقة يشيد خلالها ميسي بإخلاصه في العمل، غير أنّ الحارس كاد يفقد وظيفته بسبب الاحتفال الصاخب.
Advertisement
صحيفة "ذا صن" ذكرت أن شيوكو ظهر إلى جانب عدد من المؤثرين، وانضم مؤخرًا إلى صانع المحتوى ولاعب الرميات الحرة
جيريمي
لينش في فيديو كروي. وخلال المقطع، حوّل تمريرة لينش إلى تسديدة "على الطائر" استقرت في الزاوية
العليا
اليسرى متخطيةً الحارس بطريقة لافتة.
انطلق شيوكو بعدها للاحتفال، خلع قميصه ونفّذ حركات مستوحاة من فنون القتال المختلطة، قبل أن يستعرض عضلاته أمام الكاميرا. واعتبر كثيرون أنه كان على وشك تقليد احتفال
كريستيانو رونالدو
الشهير "سي" مع حركة "الطائرة"، في لقطة أثارت سخرية وتعليقات واسعة.
تفاعل المتابعون بسخرية لافتة. أحدهم كتب: "أراد أن يفعلها، لكنه تذكّر أنه قد يُطرَد خلال ساعةط. وعلّق آخر: "يحاول جاهدًا ألّا يُحيّي احتفاله".
مواضيع ذات صلة
الحريري نعى الرفاعي: اليوم خسرنا "حارس الجمهورية"
Lebanon 24
الحريري نعى الرفاعي: اليوم خسرنا "حارس الجمهورية"
14/10/2025 22:03:43
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
14/10/2025 22:03:43
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفالات مبالغ بها.. مواقع التواصل الاجتماعي تصنع مناسبات جديدة
Lebanon 24
احتفالات مبالغ بها.. مواقع التواصل الاجتماعي تصنع مناسبات جديدة
14/10/2025 22:03:43
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات.. واحتفال رائع مع أبنائه (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات.. واحتفال رائع مع أبنائه (فيديو)
14/10/2025 22:03:43
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
رونالدو
جيريمي
ليونيل
العليا
العلي
قد يعجبك أيضاً
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
Lebanon 24
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
11:45 | 2025-10-14
14/10/2025 11:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
Lebanon 24
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
11:30 | 2025-10-14
14/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
Lebanon 24
صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
11:13 | 2025-10-14
14/10/2025 11:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
09:56 | 2025-10-14
14/10/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
06:41 | 2025-10-14
14/10/2025 06:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
11:45 | 2025-10-14
قنّاصة ومروحيات.. هذا ما يجري قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل ومفاجأة بعدد الجمهور
11:30 | 2025-10-14
"مونديال" 2026.. مفاجآت التاريخ وميلاد قوى جديدة
11:13 | 2025-10-14
صدمة لبرشلونة قبل الكلاسيكو
09:56 | 2025-10-14
ضربة موجعة لبرشلونة.. ما علاقة ليفاندوفسكي؟
06:41 | 2025-10-14
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
03:37 | 2025-10-14
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 22:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24