منتخب لبنان يواصل انتصاراته بتغلبه على بوتان في الدوحة

جدد فوزه على بوتان 4 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب بن بنادي الوكرة في العاصمة الدوحة، في المرحلة الرابعة من التصفيات التكميلية المؤهلة لكأس في التي تستضيفها في 2027.وكان لبنان فاز الخميس الماضي 2 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، والمحسوبة على أرض "منتخب الأرز".