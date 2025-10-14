Advertisement

رياضة

منتخب لبنان يواصل انتصاراته بتغلبه على بوتان في الدوحة

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:05
A-
A+



Doc-P-1429447-638960764598245436.jpg
Doc-P-1429447-638960764598245436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد لبنان فوزه على بوتان 4 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، في المرحلة الرابعة من التصفيات التكميلية المؤهلة لكأس آسيا في كرة القدم التي تستضيفها السعودية في 2027.
Advertisement

وكان لبنان فاز الخميس الماضي 2 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، والمحسوبة على أرض "منتخب الأرز".
مواضيع ذات صلة
منتخب لبنان يفوز على بوتان 4-0 ويحافظ على صدارة مجموعته في تصفيات كأس آسيا
lebanon 24
15/10/2025 00:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أستون فيلا يواصل انتصاراته الأوروبية
lebanon 24
15/10/2025 00:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب مصر يواصل تدريباته في الإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب
lebanon 24
15/10/2025 00:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
lebanon 24
15/10/2025 00:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الرحمن

كرة القدم

السعودية

القطرية

السعود

القطري

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:58 | 2025-10-14
16:44 | 2025-10-14
16:42 | 2025-10-14
16:16 | 2025-10-14
15:25 | 2025-10-14
15:13 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24