جنوب إفريقيا إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك رواندا

رفع هذا الانتصار رصيد جنوب إفريقيا إلى 18 نقطة في صدارة ، فيما تجمّد رصيد رواندا عند 11 نقطة في .وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، تغلّبت على بنين بأربعة أهداف دون رد. وقّع فيكتور أوسيمين ثلاثية في الدقائق 3 و37 و51، وأضاف أونييكا الهدف الرابع في الدقيقة 90+1. بهذا الفوز حلّت نيجيريا ثانية برصيد 17 نقطة، متقدمة على بنين الثالثة بفارق المواجهات والأهداف.