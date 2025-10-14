22
رياضة
جنوب إفريقيا إلى مونديال 2026 بثلاثية في شباك رواندا
Lebanon 24
14-10-2025
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
حجزت جنوب إفريقيا بطاقة التأهل إلى نهائيات
كأس العالم
2026 اليوم الثلاثاء، بعد فوزها على رواندا بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية. افتتح تالينتي مباثا التسجيل في الدقيقة 5، وأضاف أوسوين أبوليس الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يختتم إيفيدونس ماكغوبا الثلاثية في الدقيقة 72.
رفع هذا الانتصار رصيد جنوب إفريقيا إلى 18 نقطة في صدارة
المجموعة الثالثة
، فيما تجمّد رصيد رواندا عند 11 نقطة في
المركز الخامس
.
وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، تغلّبت
نيجيريا
على بنين بأربعة أهداف دون رد. وقّع فيكتور أوسيمين ثلاثية في الدقائق 3 و37 و51، وأضاف
فرانك
أونييكا الهدف الرابع في الدقيقة 90+1. بهذا الفوز حلّت نيجيريا ثانية برصيد 17 نقطة، متقدمة على بنين الثالثة بفارق المواجهات والأهداف.
