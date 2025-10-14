لأول مرة في تاريخها عبر التصفيات.. قطر تعبر الإمارات وتتأهل إلى كأس العالم

حجزت قطر بطاقة التأهل المباشر إلى 2026 بفوزها على 2–1 اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والأخيرة من الملحق الآسيوي الفاصل.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وشهدت الدقيقة 89 طرد بالبطاقة الحمراء، قبل أن يقلّص سلطان الأميري الفارق للإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.



أنهى المنتخب الملحق متصدرًا مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الإمارات الوصيفة.