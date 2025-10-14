Advertisement

لأول مرة في تاريخها عبر التصفيات.. قطر تعبر الإمارات وتتأهل إلى كأس العالم

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:25
حجزت قطر بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 بفوزها على الإمارات 2–1 اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والأخيرة من الملحق الآسيوي الفاصل.
افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف بيدرو ميغيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.
 
وشهدت الدقيقة 89 طرد طارق سلمان بالبطاقة الحمراء، قبل أن يقلّص سلطان الأميري الفارق للإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

أنهى المنتخب القطري الملحق متصدرًا مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الإمارات الوصيفة.
