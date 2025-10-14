تذاكر الكلاسيكو في برنابيو… أسعار "قياسية" غير مسبوقة

أعلن ، الثلاثاء، أسعار تذاكر الكلاسيكو أمام والمقرر على ملعب " برنابيو" يوم 26 تشرين الأول الجاري.

ووصفت صحيفة "ماركا" التسعير بأنه "قياسي" و"غير مسبوق" و"ليس في متناول الجميع".



تتراوح أسعار التذاكر بين 135 و456 ، فيما تبدأ مقصورات الـVIP من 990 يورو. ويبلغ ثمن المقعد في المدرجات المقابلة لمنتصف الملعب 405 يورو، مقابل 325 يورو خلف المرميين. وبحسب "ماركا"، فإن هذه الأرقام أعلى بكثير من مواجهة ويوفنتوس في يوم 22 تشرين الاول.



تبدأ أولوية البيع للمشجّعين المشتركين يوم الجمعة المقبل، ثم لحاملي البطاقات الخاصة يوم الإثنين، قبل فتح الشراء للجماهير العامة يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول. ويتصدر ريال مدريد الدوري بـ21 نقطة، متقدّمًا بنقطتين على برشلونة بعد 8 جولات، علماً أنّ آخر كلاسيكو في أيار الماضي انتهى بفوز برشلونة 4–3 ضمن الجولة 35 من "الليغا".